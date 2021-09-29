За словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, цю суму гімназія з села Вовчинці отримає на розвиток інфраструктури.

До теми Вчителів відсторонять від роботи, якщо вони відмовляться від вакцинації проти COVID-19

Мер міста додав, що всі школи в Івано-Франківській громаді продовжують працювати попри запровадження жовтої зони, адже кількість вакцинованих педагогів перевищує 80%. Також вже є навчальні заклади зі 100% вакцинованих працівників.

Маємо школу, яка отримає мільйон гривень на розвиток інфраструктури. Це Вовчинецька гімназія, де вакцинувалися 44 працівників із 44. Ще чотири заклади громади мають більш як 95 – 96% вакцинації. Це теж досить високий показник,

– повідомив Марцінків.

До слова, у МОН заявили, що у Львівській, Вінницькій, Одеській, Рівненській, Івано-Франківській і Волинській областях на дистанційному навчанні перебуває понад 40% шкіл. Тож наразі ці області "під пильним контролем" МОН.