Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем Єдності. Розпочатися день мав з виконання гімну о 10 ранку та підняття державного прапора на всіх будівлях країни.

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Батьків попросили одягнути дітям вишиванки

Від шкіл та садочків ще 15 лютого батьки почали отримувати повідомлення про те, що завтра діти мають прийти на заняття у вишиванках.

Керівників навчальних закладів зобов’язали надати фотозвіти про святкування. Зокрема, в Святошинському районі Києва директорам наказали зібрати 5 – 10 вчителів та з’явитися для утворення "освітянського ланцюга" єдності.

Нам написали в чат одягнути вишиванки. Я одягла синові. Вважаю такі обов’язкові прохання “совком”. Хоча я за те, щоб носити вишиванки частіше,

– каже киянка Наталія Бушковська.

У соцмережах пишуть, що в деяких закладах святкування пройшло з розмахом. Мовляв, інші державні свята так завзято ніколи не святкували.

"У нас у садочку всі діти у вишиванках. На камери розповідали, що вітають зі святом єднання, надіслали спільне фото дітей зі всього садочка між прапорами і сердечками. Такого не було на жодне державне свято", – пише Ольга Жук.



Заходи до Дня єдності у Бахматській школі (Чернігівська область) / Фото УП

Учні співали гімн 5 разів

Мама Ірина Балачук розповіла, що дітей просили співати гімн зо 5 разів. Її дитина зараз знаходиться на дистанційному навчанні. Школярів попросили вдягти вишиванки та сісти перед екраном.

Розповіли про Україну, яка гарна і рідна. Потім поспівали гімн багато разів, бо записували конференцію zoom, і там щось весь час злітало,

– каже вона.

Ірина говорить, що спершу діти співали хором, а потім один хлопчик – соло. Але його попросили заспівати ще, бо не записалось. Потім дитина ще зіграла гімн на сопілці.

Після цього дітям під час онлайн-уроку ввімкнули відео про єдність і загрозу, в якому було все з канцеляризмами та дуже пафосне.

Деякі навчальні заклади, зокрема столиці, особливо, де наразі проходить дистанційне навчання, заходи з вишиванками та стрічками проігнорували.



Заходи у школі Полтавської області / Фото УП

Чи зобов'язані школи проводити патріотичні заходи

Очільниця громадської організації "Смарт освіта" Галина Титиш повідомила в коментарі "Ліга.Life" каже, що МОН не може наказати школам примушувати дітей приходити у вишиванках та співати.

Це суперечить чинному законодавству, яке гарантує школам автономію, а вчителям – педагогічну свободу. МОН може лише рекомендувати школам провести заходи до Дня Єдності, школи можуть цього не робити, а можуть провести ці заходи творчо і цікаво,

– пояснює вона.

У соцмережах залучення дітей до акцій назвали "радянщиною", примусом та фальшивкою. На думку заступника головного редактора УП Євгена Будерацького, успіх українців на Олімпіаді об'єднує людей більше, ніж флешмоби Зеленського.



День єдності у школі на Київщині / Фото УП

Є також й ті, у кого акція викликала неоднозначні почуття, а деякі вважають такі флешмоби з залученням дітей гарною патріотичною ідеєю.

"Проходив сьогодні повз одного навчального закладу. Дійсно людей вигнали з прапорами для картинки на 30 хвилин, але не було враження, що їм це не подобається. Зовсім навпаки – натхненні такі. Фотографувалися, співали", – пише у фейсбуці Іван Пальчевський.

Що каже психолог про патріотичні заходи у школах

Дитяча психология Лілія Міліневська вважає, що загалом ідея об'єднання прийнятна, якщо не перегинати палку і не драматизувати, піднести її спокійно і оптимістично.

У будь-які часи більше шансів на виживання було в групі людей, а не одинаків. Ідея об'єднання дає відчуття більшої сили, підтримки, опори,

– каже вона.

Утім, об’єднуватися, щоб протистояти несприятливим обставинам – це, передусім, завдання дорослих. Також саме дорослі мають показувати спокій, впевненість та компетентність у забезпеченні безпеки дітей.

За словами психологині, якщо такі заходи проводяться без істерик, нагнітань, а в спокійному та оптимістичному дусі, то загроз для психіки дітей вони не несуть.

"У школі багато зобов'язаловок, прийти в вишиванці – одна з них. Сама ідея, що ми – частина великого народу і є день, в який про себе нагадаємо – нормальна, вона не може зруйнувати психіку. Більшу шкоду наносить паніка", – додає вона.



Світлина зі школи у місті Вараш на Рівненщині / Фото УП

До того ж, пафосні заходи діють на дітей різного віку неоднаково. "Для маленьких дітей будь-яка така незвичайна активність може бути розвагою, а підлітки можуть сприймати це з долею цинізму", – говорить Лілія Міленевська.

Що відомо про День єднання: коротко

11 лютого німецьке видання Der Spiegel написало, що напад Росії на Україну відбудеться у середу, 16 лютого. Мовляв, про це американські спецслужби повідомили уряд та країни НАТО.

Натомість секретар РНБО Олексій Данілов цю інформацію спростував. А вже 14 лютого Володимир Зеленський підписав указ про оголошення 16 лютого Днем єднання. Президент України хоче консолідувати українців на тлі загрози нового російського вторгнення.

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