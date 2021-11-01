Зараз різноманітні інтерактиви, гейміфікація звичних завдань, використання навчальних застосунків – все це реалії сучасної шкільної освіти. І засновники онлайн-школи "На Урок" Дмитро Перепелиця та Роман Кисиль радять до них звикати.

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А на що ж потрібно звернути увагу перш за все?

Гейміфікація

Мабуть ви помічали, з яким завзяттям діти грають у відеоігри. При цьому вони можуть годинами виконувати однакові дії, від яких миттєво знудилися б у школі, та не демонструють жодних ознак втоми або демотивації.

Насправді розробники використовують природні схильності людей до конкуренції, змагання, співпраці, дослідження та досягнень. В іграх діти швидко бачать свій результат та отримують приємні нагороди, бачать свій прогрес тощо.

Також вони мають змогу комунікувати з однолітками, створювати команди, помилятися, досліджувати нові світи та самовиражатися.

Як це використати в школі? Цей метод навчання надзвичайно ефективний як у молодших, так і в старших класах. Хтось проводить заняття безпосередньо з використанням комп’ютерних навчальних ігор, хтось будує урок у вигляді змагання, а хтось доповнює їх системою винагород та різноманітними ігровими елементами.

Інтерактивність

Діти краще запам’ятають матеріал про будову Землі або хімічні речовини, якщо не просто заучуватимуть теорію, а матимуть змогу самостійно провести цікаві експерименти.

Що робити, якщо у школі немає обладнання? Сучасні вчителі вже розв’язали цю проблему – досліди проводяться в онлайн-лабораторіях, де учні можуть взаємодіяти віртуальною імітацією обладнання, складати моделі, будувати будинки, проводити операції тощо.

Таким чином школярі не лише отримують доступ до високовартісного обладнання, але й одразу ж застосовують теоретичні знання на практиці та відточують навички. А ще можна відвідати онлайн фактично будь-який музей у світі, здійснивши справжній віртуальний тур.

Онлайн-навчання

Із початком карантину школи перейшли на дистанційку. Діти почали відвідувати уроки у Zoom чи Google Meet, отримувати домашні завдання через соцмережі, виконувати контрольні та самостійні роботи з використанням онлайн-ресурсів тощо. І виявилося, що це дуже зручно та ефективно.

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Тож не дивно, що за останні два роки популярність онлайн-шкіл та різноманітних курсів зросла в декілька разів. Їм стали більше довіряти, до них почали звертатися, якщо знань, які дає традиційна школа, недостатньо, або ж якщо дитині хочеться чогось цікавенького.

Насправді всі новітні методи навчання тісно пов’язані одне з одним, мають багато спільних рис та засад. Так, онлайн-заняття можна провести у формі квесту чи рольової гри (от вам і гейміфікація), а експерименти чи екскурсії можна проводити у віртуальній лабораторії (а це вже справжній інтерактив).

Зрештою, активне використання гейміфікації, онлайн-занять чи інтерактивів стало певною мірою показником якості роботи вчителя, і головне – це мотивує дітей на успіхи.