Геїв і лесбійок треба лікувати, – викладачка зі Львова потрапила в гомофобний скандал

Джерело:24 канал
Викладачка Національного університету "Львівська політехніка" потрапила в гомофобний скандал через свої висловлювання. Кандидатка наук Ольга Мер'є роками розповідає студентам про те, що гендер – це вимисел, а представники ЛГБТ-спільноти – хворі люди, яких треба лікувати.
За словами студентів вишу, викладачка типографіки Мер'є Ольга Валеріївна, яка працює в НУ "Львівська Політехніка", розповідала про те, що гендер – це вигадка, а харасмент – це лише для геїв та лесбійок і якщо ви себе такими вважаєте, то вас треба лікувати.
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Одна зі студенток вирішила зробити дослідження і написати наукову роботу на тему сексуальних домагань, гендеру та винести проблеми харасменту в тому числі щодо представників ЛГБТ, але на це неоднозначно відреагувала викладачка.
"Згвалтування та сексуальне насилля – це є одне, гендерна нерівність – це є зовсім інше. І взагалі, людина яка запровадила поняття "гендер", пізніше написала, що це було зроблено за фінансову вигоду, і насправді, ніякого гендеру не існує. Нам це просто впарюють", – відповіла Мер'є.
Викладачка вишу додала, що виступатиме проти цієї теми, яку обрала студентка. Бо, на думку Мер'є, харасмент – це "переслідування і домагання з точки зору гендеру".
До того ж, викладачка прямо запитала студентку щодо її сексуальної орієнтації, бо її здивував вибір такої теми для захисту. "Гетеросексуальна. А при чому тут це?" - відреагувала дівчина.
Також Мер'є завила, що харасмент щодо представників ЛГБТ не є формою дискримінації.
Люди, які сповідують християнські цінності, насамперед розуміють, що це є хворе суспільство. Тобто, якщо хтось себе позиціонує, як гей або лесбійка, то це людина, у якої нездорова психіка, і це людина, яку треба лікувати… Ми не повинні їх розуміти, ми їх повинні лікувати,
– заявила Ольга Мер'є.
Студенти навіть записали аудіо під час онлайн-семінару в університеті.
Викладачка потрапила в гомофобний скандал: аудіозапис
До слова, інший викладач "Львівської політехніки" Дмитро Зербіно показував студентам порнографічні зображення під час контрольної роботи.
За його словами, такі зображення є "релаксуючими". І якщо деякі студенти казали, що їм ще немає 18 років, аби переглядати подібні фото, педагог відповідав, що ті можуть закрити очі або відвернутися.