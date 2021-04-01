Геїв і лесбійок треба лікувати, – викладачка зі Львова потрапила в гомофобний скандал

Викладачка Національного університету "Львівська політехніка" потрапила в гомофобний скандал через свої висловлювання. Кандидатка наук Ольга Мер'є роками розповідає студентам про те, що гендер – це вимисел, а представники ЛГБТ-спільноти – хворі люди, яких треба лікувати.

За словами студентів вишу, викладачка типографіки Мер'є Ольга Валеріївна, яка працює в НУ "Львівська Політехніка", розповідала про те, що гендер – це вигадка, а харасмент – це лише для геїв та лесбійок і якщо ви себе такими вважаєте, то вас треба лікувати.

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Чому виник скандал

Одна зі студенток вирішила зробити дослідження і написати наукову роботу на тему сексуальних домагань, гендеру та винести проблеми харасменту в тому числі щодо представників ЛГБТ, але на це неоднозначно відреагувала викладачка.

"Згвалтування та сексуальне насилля – це є одне, гендерна нерівність – це є зовсім інше. І взагалі, людина яка запровадила поняття "гендер", пізніше написала, що це було зроблено за фінансову вигоду, і насправді, ніякого гендеру не існує. Нам це просто впарюють", – відповіла Мер'є.

Викладачка вишу додала, що виступатиме проти цієї теми, яку обрала студентка. Бо, на думку Мер'є, харасмент – це "переслідування і домагання з точки зору гендеру".

До того ж, викладачка прямо запитала студентку щодо її сексуальної орієнтації, бо її здивував вибір такої теми для захисту. "Гетеросексуальна. А при чому тут це?" - відреагувала дівчина.

Також Мер'є завила, що харасмент щодо представників ЛГБТ не є формою дискримінації.

Люди, які сповідують християнські цінності, насамперед розуміють, що це є хворе суспільство. Тобто, якщо хтось себе позиціонує, як гей або лесбійка, то це людина, у якої нездорова психіка, і це людина, яку треба лікувати… Ми не повинні їх розуміти, ми їх повинні лікувати,

– заявила Ольга Мер'є.

Студенти навіть записали аудіо під час онлайн-семінару в університеті.

Викладачка потрапила в гомофобний скандал: аудіозапис

Що відомо про викладачку Як йдеться у “



Жінка народилася 28 лютого 1982 року, а у 2009 році отримала науковий ступінь. Вона викладає такі курси, як рисунок, живопис, скульптура, архітектурна композиція, спецпредмет на вибір студента. Як йдеться у “ Вікіпедії ”, Ольга Валеріївна Мер'є – кандидат архітектури, старший викладач кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету "Львівська політехніка".Жінка народилася 28 лютого 1982 року, а у 2009 році отримала науковий ступінь. Вона викладає такі курси, як рисунок, живопис, скульптура, архітектурна композиція, спецпредмет на вибір студента.



До слова, інший викладач "Львівської політехніки" Дмитро Зербіно показував студентам порнографічні зображення під час контрольної роботи.

За його словами, такі зображення є "релаксуючими". І якщо деякі студенти казали, що їм ще немає 18 років, аби переглядати подібні фото, педагог відповідав, що ті можуть закрити очі або відвернутися.