У Києві проходить пікет "Геть кремлівські пазурі від української літератури", на якому активісти вимагають відставки тимчасового очільника МОН Сергія Шкарлета та просять повернути комплексне ЗНО з української мови та літератури.

Активісти вийшли на пікет під стіни Кабінету Міністрів України. Про це повідомляє видання "Цензор.нет".

Цікаво Рішення про два ЗНО з української мови прийняла ще Гриневич, а ми лише виконуємо це, – Шкарлет

Як зазначають організатори заходу, одним з інструментів плекання українського світогляду в громадян є вивчення української літератури. "Предмет української літератури в школі – це не просто читання книжок, це формування спільного погляду на минуле, це аналіз причинно-наслідкових зв’язків, це формування спільного погляду на майбутнє", – додали вони.



Пікет щодо повернення комплексного ЗНО з мови і літератури / Фото "Цензор.Нет"

Активісти кажуть, що вилучення української літератури з обов’язкового ЗНО може послабити формування спільного світогляду в українців та державотворчих процесів в Україні.

9 листопада 2020 року в День української мови і писемності закликаємо всіх небайдужих вийти з протестами у Києві під стіни Кабміну, а в інших містах і селищах – до обласних та районних державних адміністрацій одночасно о 12.00 по всій Україні. Наші вимоги: відставка міністра освіти і науки Шкарлета та повернення української літератури в обов’язкове ЗНО,

– заявили організатори пікету.

Зокрема, вже вийшли на пікет поети, письменники, артисти і музиканти. Перед присутніми також виступила відома українська актриса Римма Зюбіна та письменниця Лариса Ніцой.

"Чого найбільше боїться Путін від українців? Світоглядної єдності. Він боїться спільного бачення українцями фундаментальних засадничих державотворчих питань та спільного бачення нами нашого минулого і майбутнього. Тому Путін руйнує і впливає на все в Україні, що може об’єднати українців у спільному баченні", - додають організатори.

Пікет щодо повернення комплексного ЗНО з мови і літератури: фото "Цензор.Нет"

Що відомо про два ЗНО з української мови та літератури

Міністерство освіти і науки оприлюднило наказ про рішення щодо двох ЗНО з української мови та літератури. Тобто вступники зможуть обрати для вступу складати тест з української мови та літератури чи лише з української мови.

Проте зазначимо, що вступники, які планують навчатися на гуманітарних спеціальностях повинні складати тест з української мови і літератури. Більше про те, кому з вступників треба складати ЗНО з літератури – читайте за посиланням.