Порносайт, на який вело посилання з підручника української мови, заблокували, – Геращенко

Антон Геращенко назвав посилання на порносайт у підручнику "Українська мова" для 10-класників провокацією проти української освіти. Окрім того, це провокація "проти відомого і поважного автора українських навчальних посібників – Олександра Авраменка".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко подякував "співробітникам Кіберполіції, яким вдалось швидко розв'язати проблему". Політик наголосив, що "якісь покидьки, яких ще продовжує шукати поліція, вирішили нанести публічну шкоду українській освіті".

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Вони заволоділи web доменом, на який було посилання в посібнику авторства Олександра Авраменко і навмисно заради хайпу та скандалу розмістили за цим посиланням порносайт,

– розповів Геращенко.

За словами політика, "у МВС не могли спокійно дивитись на це неподобство і з залученням найкращих фахівців Кіберполіціі домоглись блокування цього фейкового провокаційного web сайту".

"Наступним кроком будуть пошуки і я сподіваюсь знаходження осіб, які задумали і реалізували цю зухвалу провокацію проти української освіти. Це необхідно зробити, щоб іншим покидькам не хотілось у майбутньому робити такі злочини проти авторитету української освіти", – наголосив Геращенко.

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