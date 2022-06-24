Про це 24 каналу сказала народна депутатка Наталія Піпа. Вона розповіла, що голосування відбулось, тепер дали можливість Кабміну вирішувати де і як починати навчальний рік.

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За її словами, багатьом територіальним громадам, зокрема Козової, Червонограду, дали можливість вирішувати це питання. Тобто тим, у кого є на балансі конкретна школа.

Я підтримую таке рішення у тих умовах, у яких ми зараз перебуваємо. Бо газу мало,

– наголосила Піпа.

Разом з тим, його мало б вистачити для населення. Однак чи не бракне газу школам – наразі під питанням.

"Тому, є ймовірність, що у деяких містах навчання почнеться 1 серпня, а зимові канікули будуть довшими", – додала нардепка.

Зверніть увагу! Російська армія з 24 лютого зруйнувала в Україні 20% шкіл і дитячих садочків. Володимир Зеленський доручив до 1 вересня відновити якомога більше навчальних закладів. У деяких школах ремонт займе близько місяця, адже пошкодження там незначні. Однак є й повністю зруйновані навчальні заклади, які потрібно зносити і будувати з нуля.

Очне навчання з 1 вересня: що кажуть у МОН

У Міністерстві освіти заявили, що освітній процес в школах з 1 вересня відновиться в очному режимі. Проте остаточно вирішувати, чи готова школа до офлайн-навчання, будуть засновники навчального закладу, зокрема департаменти освіти.

Зараз МОН проводить аудит місць, де у разі небезпеки можна буде сховати дітей.

Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко заявив, що всі діти, студенти та учні мають піти до шкіл, університетів та коледжів професійно технічної освіти.

Зауважимо, раніше мер Львова Андрій Садовий казав, що школи в місті відкриють 1 вересня. Однак чиновник наголошував, що діти повернуться у шкільні стіни лише в тому разі, якщо не буде якихось екстремальних ситуацій.

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