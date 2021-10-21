Тепер Американська спілка громадянських свобод (ACLU) на Гаваях просить заборонити працівникам шкіл викликати щодо учнів поліцію, якщо вони не несуть неминучої загрози іншим.

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Це запропонували після того, як 10-річну темношкіру школярку затримали через карикатуру на її кривдника.

Що відомо про скандал

Батьки учня поскаржилися керівникам закладу, що дівчинка зробила образливий малюнок щодо їхньої дитини. Хоча зазначається, що вона це зробила у відповідь на знущання.

Конфлікт між дітьми не був фізичним, але керівництво школи викликало до дівчинки поліцію, яка затримала її та доставила до відділку, не дозволивши поговорити з мамою.

В Американській спілці громадянських свобод кажуть, що поліція та керівництво школи вдалися до таких травмувальних для дитини дій попри те, що вона не пручалася та не представляла загрози для інших.

Окрім того, дівчинка страждає на синдром порушення активності та уваги, про що у школі знали.

Згодом дівчинку відпустили, бо не було підстав для її затримання. Пізніше вона розповіла мамі, що поліція змусила її зняти шнурки та сережки у відділенні поліції, але вона не знала, як це зробити.

Дівчинці можуть заплатити компенсацію

Тепер ACLU вимагає, щоб місто і штат виплатили 500 тисяч доларів компенсації за завдану шкоду дитині та її матері. Там звернулися за поясненнями дій щодо школярки до Міністерства освіти, Генеральної прокуратури та керівництва школи.

У поліції відповіли, що будуть вивчати цей лист, а у навчальному закладі на коментарі не відреагували.

До слова, на Київщині просто під час занять викрали 10-річного школяра. Машина поїхала в невідомому напрямку. Поліцейським вдалося знайти хлопчика та затримати “виккрадачів”. З’ясувалося, що дитину викрали через конфлікт між батьками.