На Гаваях підліток збирає та сортує сміття, щоб оплатити навчання у коледжі для бідних дітей

Підліток з Гаваї Геншу Прайс збирає та сортує сміття, а потім віддає його на переробку. Це все хлопець робить, щоб оплатити навчання у коледжі для дітей, які не мають на це коштів.

Ціль підлітка – зробити так, щоб принаймні щороку він міг відправляти до коледжу одного або двох дітей.

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За його словами, для цього знадобиться від 2 до 4 мільйонів банок і пляшок.

Я хочу дати шанс студентам, які можливо не змогли б навчатися у коледжі через брак коштів,

– пояснює хлопець.

Батько Геншу Прайса розповів, що спочатку його син робив це для себе – так він хотів зібрати гроші на навчання у коледжі. Втім, згодом хлопець зрозумів, що може зробити щось більше і створив ініціативу Bottles4College.



Геншу Прайс заробляє на сортування сміття / Фото newstribune

Так, підліток за допомогою батьків та інших волонтерів щотижня забирає сміття у добровольців. Він самостійно його сортує та відвозить у місцевий центр переробки.

До слова, 50-річна мешканка Чикаго закінчила коледж після 30-річної перерви. Жінка зробила це одночасно зі своїми трьома доньками. Деталі історії – читайте у статті.