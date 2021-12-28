Водночас в Україні вступні екзамени у формі ЗНО у безпеці – їх не скасовуватимуть, але поки що це найбільш прозорий та ефективний спосіб оцінювати майбутніх студентів.

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Чому університети відмовляються від вступних іспитів

У березні 2020 року за один тиждень у світі закрили 100 центрів для складання SAT, три з них в Україні. Центри закривали декілька разів протягом року, щоб уникнути скупчення людей.

Тому близько 90% американських університетів вирішили тимчасово приймати студентів без результатів вступних іспитів. У США це зробити нескладно.

SAT завжди був важливою, але не єдиною умовою під час вступу. У першу чергу університети шукають студентів-лідерів, оцінюють позашкільну діяльність, оцінки та рекомендації вчителів,

– розповів колишній студент Гарварду Нестор Маслей.

Що відомо про SAT Тест SAT оцінює знання студента перед вступом на бакалаврат. На відміну від українського ЗНО, яке складають один раз на рік, SAT можна складати, за бажанням, декілька разів.



Цей іспит поділяється на дві обов’язкові частини (читання/письмо та математика) і одну за вибором (написання есе). Обов’язкові частини оцінюють за шкалою 200 – 800 балів, а есе – у 2 – 8 балів.

Типовий набір документів для вступу до Гарварду та Стенфорду складається з:

електронної анкети-резюме,

результатів стандартизованих тестів,

транскрипту оцінок за різні роки,

мотиваційного листа,

прикладів наукових робіт, текстів у медіа,

відео чи аудіо, які підтверджують досягнення абітурієнтів.

Студент Гарварду Джордж Кент повідомив, що його оцінка SAT була достатньо високою, щоб «відчинити двері» університету, але саме інші документи допомогли вступити.

Цікаво! Минулого року кількість студентів у США, які склали SAT, впала на 32% – до 1,5 мільйона, а ACT на 22% – до 1,3 мільйона.



Як це вплинуло на університети? Статистика показує, що кількість охочих вступити до американських вишів зросла, а рівень зарахування упав. До прикладу, Гарвардський університет цього року прийняв лише 1968 із 57 435 абітурієнтів – це рекордно низькі 3,4%. Для порівняння: у 2017 році Гарвард зарахував 5,2% студентів, а у 2018 році – 4,5%.

Які виші відмінили тести SAT та ACT

Завдяки пандемії університети змогли зменшити вплив стандартизованих тестів на відбір. Гарвард заявив, що наступні чотири роки не вимагатиме результати SAT та ACT від вступників. А університет Каліфорнії вирішив у листопаді відмовитися від стандартизованих тестів назавжди.

Cеред елітних університетів, які дозволили студентам самостійно обирати, чи варто складати тест цього року, – Колумбійський, Стенфордський та Корнелльський. Виші обіцяють, що наявність чи відсутність результатів тесту ніяк не впливатимуть на відбір вступників.

У чому перевага такого рішення

SAT та ACT завжди були об’єктами критики. Адже вступні тести дають можливість нейтрально оцінити базовий рівень знань майбутніх студентів.

Також вважається, що тести посилюють соціальну нерівність, оскільки студенти, які можуть дозволити собі репетиторів, зазвичай складають екзамен краще, ніж ті, хто готується самостійно.

Окрім того, американські стандартизовані тести важче складати іноземним студентам.

У США тебе готують до SAT із раннього віку, кожен розуміє, що екзамен потрібно скласти. В інших країнах це не так,

– каже Маслей.

Джордж Кент додає, що готуватися до цього іспиту складно. "Перші два рази я займався з приватним репетитором, але на третій раз мені допомогли безкоштовні курси на Khan Academy", – каже він..

Президентка благодійного фонду Ukraine Global Scholars, який допомагає студентам вступити до університетів у США, Юлія Лемеш підтверджує, що підготовка до SAT, як правило, є дуже стресовим процесом, адже українська школа не готує до цього екзамену.

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Можливість вступати без SAT означає, що більше студентів тепер зважаться подати документи до університетів. За час пандемії американські виші помітили, що кількість вступників серед меншин та абітурієнтів середнього достатку зросла, коли вони скасували обовʼязковий SAT. Деякі студенти перестали готуватися до екзамену, бо, на їхню думку, це надто дорого та не варте зусиль.

Що кажуть критики

Опоненти кажуть, що відмова від стандартизованих тестів лише посилить нерівність, адже в заможних студентів більше можливостей займатися позашкільною діяльністю чи писати з репетиторами есе. "Зазвичай SAT був "зрівнялівкою" для студентів різного статусу", – каже Маслей.

Колишня експертка МОН Олена Панич каже, що тепер відбір до університету залежить від субʼєктивних думок членів приймальної комісії. Так, керівництво Гарварду наголошує, що відмовляючись від SAT, університет допомагає студентам із меншин, проте не всі з цим погоджуються.

Відмовившись від об’єктивних критеріїв оцінювання, Гарвард не допомагає студентам із меншин. Як ці студенти можуть рости, якщо не знають свою чесну оцінку?,

– пише колишній студент Гарварду Джейсон Л. Райлі.

До слова, в Україні з 1 січня 2022 року зростуть стипендії для студентів вишів у 1,5 рази, для студентів профтехучилищ – у 2,5 рази. Якими будуть стипендії – читайте у статті.