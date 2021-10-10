Нове дослідження показало, що діти, які мають хороші стосунки зі своїм учителем, рідше мають антисоціальну поведінку, коли дорослішають.

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Науковці визначили, що теплі стосунки з вихователем захищають від можливих правопорушень, скоєних дитиною.

Як хороший вчитель впливає на дитячу злочинність

Дослідники з Единбурзького університету протестували майже півтори тисячі школярів, які нещодавно змінили вчителя. Науковці розглядали поведінку дітей від 9 до 10 років, які перейшли до іншої школи або до яких прийшов новий викладач.

Під час експерименту досліджували дітей, які мали кращі стосунки зі своїм новим учителем та, відповідно, гірші.

В експерименті брали участь діти від 9 до 10 років / Фото Unsplash

Науковці порівняли рівень злочинності та насильства кожної дитини у віці 13, 15 та 17 років. Команда використовувала зібрані дані з того часу, коли дітям було 11 років, щоб оцінити свої стосунки зі своїми новими вчителями.

Коли дитині виповнювалася певна кількість років, їм давали анкету, де вони розповідали про свою агресивну чи антисоціальну поведінку:

Крадіжки (вдома, в школі чи в магазині).

Бійки з однокласниками чи перехожими.

Вандалізм.

За результатами, діти з кращою якістю стосунків "учитель-учень" у віці 11 років повідомили про меншу кількість правопорушень до 17 років, ніж ті, у кого стосунки гірші. Підлітки, які мали кращі стосунки зі своїм учителем, також повідомили, що були менш агресивними та жорстокими у 17 років.

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Авторитет вчителя сильніший за батьківський

Навіть після врахування різних типів батьківства, виховання у родині та психологічних проблем результати дослідження лишались незмінними.

Вчені повідомили, що зв’язки вчителя з учнями в дитинстві мають значний вплив на поведінку молоді в підлітковому віці.

Позитивне сприйняття стосунків, відчуття підтримки та розуміння вчителем має силу захистити молодь від втручання у порушення правил, таких як правопорушення та насильство,

– зазначив доктор Інгрід Обсут зі Школи охорони здоров’я в Единбурзі.

Вчителі сильно впливають на поведінку підлітків / Фото Unsplash