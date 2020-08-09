Співробітник французької компанії Interparfums Фредерик Денар поскаржився до суду на свою нудну роботу. Чоловік заявив, що вона викликає в нього депресію і отримав за це 50 тисяч євро.

Іноді працівники судяться з роботодавцями через занадто важкі умови праці. Але тут ситуація була інша – експрацівник французької компанії Interparfums Фредерік Денар вирішив судитися через нудну роботу та нестачу обов’язків, бо це призвело до серйозної депресії, передає The Times.

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Денар розповів, що у період з 2010 по 2014 рік йому доручали лише дрібні обов’язки замість серйозної роботи за фахом. До прикладу, він мав налаштувати планшет шефа. "Мені було соромно отримувати гроші за те, що я нічого не роблю", – каже він.

Через таку нудну роботу чоловік отримав вигорання. До того ж, він пов’язує зі стресом і відсутністю мотивації на роботі і появу епілептичних нападів.

Вже у вересні 2014 року Фредеріка звільнили за тривалу відсутність на робочому місці. До того ж, юристи сказали, що чоловік їм не скаржився на нестачу обов’язків.

Проте Денар у 2016 році подав до суду і вимагав компенсацію від роботодавця у розмірі 360 000 євро. Суд два роки вирішував цю справу і згодом задовольнив позов, але лише частково – Фредерік отримав за нудну роботу лише 50 000 євро.

Зазначимо, що спочатку суд ухвалив, що Денар заплатив 1000 євро за наклеп на колишнього роботодавця, але після кількох років судових розглядів суд прийняв рішення на користь Денара, присудивши йому 50 тисяч євро компенсації.