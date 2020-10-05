35-ти річному вихователю Сільвену Хелайну з Франції заборонили викладати у дитячому садочку через те, що його тіло повністю вкрите татуюваннями. Тож, на нього поскаржилися батьки вихованця закладу.

Про це повідомляє видання Destentor.

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Вихователь зізнається, що діти та їх батьки часто мають шок, коли вперше його зустрічають. Проте, словами педагога, згодом вихованці звикають до яскравого зовнішнього вигляду вихователя та легко знаходять з ним спільну мову.

Всі мої учні та їхні батьки завжди ставилися до мене добре. Лише коли люди бачать мене здалеку, вони можуть подумати про мене щось погане,

– коментує вихователь.

Чи багато татуювань має вихователь? Татуюванням покрите все тіло чоловіка, обличчя та навіть язик. До того ж, білки його очей пофарбовані в чорний.



Вихователь СІльвен Хелайн у Франції / Фото AFR

Хелайн розповів, що почав робити татуювання у 27 років, коли під час викладання в приватній школі в Лондоні у нього почалася "екзистенційна криза". Відтоді татуювання стали його пристрастю. Він провів під голками тату-майстрів близько 460 годин.

Чому йому заборонили працювати в садочку? Минулого року батьки трирічної дитини подали скаргу на вихователя до органів освіти. А все через те, що їхньому синові після зустрічі з педагогом снилися жахи.

Зазначимо, що дитина не вчилися у Сільвена Хелайна, проте керівництво школи таки вирішило відсторонити його від роботи.

Але попри все, вихователь запевняє, що не кине обрану ним професію. "Я вихователь. І я люблю свою роботу", – додає він. Окрім того, Хелайн хоче навчити дітей не оцінювати людей лише за зовнішністю, національністю, матеріальним становищем або віком.