Франція надає стипендії для навчання студентів на магістратурі та аспірантурі: як її отримати

Уряд Франції пропонує щомісячні стипендії для навчання в магістратурі та подвійній аспірантурі на 2022 – 2023 навчальний рік. Як її отримати та хто може взяти участь – читайте у статті.

Стипендії на навчання у Франції

Стипендія для навчання в магістратурі (Master) за будь-якою дисципліною передбачає виплату 700 євро на місяць протягом 5 – 9 місяців.

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Навчання в аспірантурі під французько-українським науковим керівництвом для роботи над дисертацією передбачає три наукові стажування по 3 місяці впродовж 3 років з виплатою 1415 євро на місяць.

Окрім щомісячної стипендії протягом місяців навчання у Франції, стипендіати уряду Франції отримують:

допомогу у пошуку студентського житла у гуртожитках (CROUS),

соціальне та медичне страхування на період навчання,

підтримку Campus France в організації перебування та в адміністративних процедурах,

отримають статус стипендіата французького уряду, який дає право на звільнення від оплати студентської візи та звільнення від оплати за зарахування до державних установ Міносвіти Франції (наприклад, до університетів).

Хто може отримати стипендію

Участь в конкурсі можуть взяти громадяни України віком до 30 років, які мають диплом про вищу освіту українського вишу за ступенем бакалавр / спеціаліст / магістр.

Стипендії надаватимуться кандидатам, які мають:

високий рівень академічної підготовки,

зможуть надати якісний та аргументований навчальний проєкт з обґрунтуванням професійної орієнтації,

володіють французькою та / або англійською мовою залежно від навчального проєкту,

виконають розробку індивідуального студентського проєкту в рамках вже існуючого або новоствореного французько-українського проєкту співпраці в освітній або науковій сфері.

Як взяти участь у конкурсі

Прийом документів на конкурс триватиме до 13 лютого 2022 року.

Які документи потрібні? Для початку варто заповнити анкету на стипендію магістра чи на навчання у подвійній аспірантурі.

Підготувати наступні документи (французькою чи англійською мовою залежно від навчального проєкту):

резюме (максимально одна сторінка + публікації, формат word чи pdf);

чітко та детально викладений навчальний проєкт (максимум 2 сторінки, формат word чи pdf);

мотиваційний лист (одна сторінка);

лист від французького навчального закладу, підтверджуючий зацікавленість вашою кандидатурою, чи лист про попереднє зарахування (формат pdf);

переклад виписки оцінок за останні 4 роки навчання (формат word чи pdf);

диплом/сертифікат про володіння французькою або англійською мовою (формат pdf).

Надіслати повний пакет документів потрібно на електронну адресу coopunivukr@gmail.com

Електронна адреса та тема листа мають бути позначені виключно латиницею. Назва кожного документу має починатися із прізвища, наприклад: Kovalenko_СV.pdf; Kovalenko_formulaire.pdf.

Після того як ваше досьє було надіслано, варто також написати листа із заголовком "конкурс стипендій BGF 2022" на адресу karina.okhrimenko@ifu.kiev.ua (це необхідний етап для підтвердження реєстрації вашої кандидатури).

Після попереднього відбору комісією відібраних кандидатів буде запрошено на співбесіду, дата якої буде оголошена пізніше. Оголошення результатів конкурсу відбудеться у квітні 2022 року.

Для співбесіди необхідно мати при собі посвідчення особи та оригінали виписок оцінок, якщо співбесіда відбуватиметься очно. Зважаючи на епідемічну ситуацію, співбесіди можуть бути проведені онлайн.