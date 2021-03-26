В Україні можуть змінити формат проведення ЗНО, але його не скасують, – Шкарлет

Джерело:24 канал
Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що будь-яка інформація про скасування ЗНО – це фейк. Для учнів 11 класу ЗНО скасовувати не будуть, але можуть змінити формат його проведення.
Таку думку очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет висловив під час брифінгу. Він ще раз запевнив, що ЗНО у 2021 році проведуть, попри епідеміологічну ситуацію.
До теми ЗНО в червоній зоні: як буде проходити тестування у 2021 році
За його словами, будь-які чутки про скасування ЗНО у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні є фейком.
Єдиною модернізацією ЗНО в 2021 році буде формат його проведення. А вкидання щодо скасування ЗНО є фейком. На сьогодні ЗНО є інструментом оцінки знань, засвоєних учнями під час навчання в школі,
– підкреслив Сергій Шкарлет.
Всі наші дії грунтуються на рекомендаціях МОЗ, ВООЗ та медичних профільних організацій, зокрема і за кордоном.
Пріоритетом організації навчання в закладах освіти є:
Тому важливо, перш за все, запровадити гнучку структуру навчального року, передбачивши можливість внесення змін до термінів проведення канікул, початку та завершення семестрів з урахування епідеміологічної ситуації,
– додав Шкарлет.
Міністр освіти додав, що в бюджеті на 2021 рік передбачено нову освітню субвенцію в розмірі 1 мільярд гривень на заходи, що спрямовані на боротьбу з COVID-19 у школах.
До слова, Міносвіти звільнило від проходження ДПА учнів 4 і 9 класів у 2021 році. Шкарлет пояснив, що це зробили для того, щоб поставити учнів в рівні умови. Адже через коронавірус не всі школярі можуть повноцінно навчатися та відвідувати школи.
Однак, попри скасування ДПА, ЗНО у 2021 році не скасовуватимуть. Оскільки, за словами міністра освіти, тогорічна практика показала, що МОН може забезпечити його проведення у безпечних умовах навіть під час карантину.