В Україні можуть змінити формат проведення ЗНО, але його не скасують, – Шкарлет

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Джерело:

24 канал

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що будь-яка інформація про скасування ЗНО – це фейк. Для учнів 11 класу ЗНО скасовувати не будуть, але можуть змінити формат його проведення.

Таку думку очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет висловив під час брифінгу. Він ще раз запевнив, що ЗНО у 2021 році проведуть, попри епідеміологічну ситуацію.

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За його словами, будь-які чутки про скасування ЗНО у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні є фейком.

Єдиною модернізацією ЗНО в 2021 році буде формат його проведення. А вкидання щодо скасування ЗНО є фейком. На сьогодні ЗНО є інструментом оцінки знань, засвоєних учнями під час навчання в школі,
– підкреслив Сергій Шкарлет.

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Всі наші дії грунтуються на рекомендаціях МОЗ, ВООЗ та медичних профільних організацій, зокрема і за кордоном.

Пріоритетом організації навчання в закладах освіти є:

  • дотримання принципів соціального дистанціювання,
  • правил гігієни,
  • використання засобів індивідуального захисту,
  • уникнення масового скупчення людей.

Тому важливо, перш за все, запровадити гнучку структуру навчального року, передбачивши можливість внесення змін до термінів проведення канікул, початку та завершення семестрів з урахування епідеміологічної ситуації,
– додав Шкарлет.

Міністр освіти додав, що в бюджеті на 2021 рік передбачено нову освітню субвенцію в розмірі 1 мільярд гривень на заходи, що спрямовані на боротьбу з COVID-19 у школах.

До слова, Міносвіти звільнило від проходження ДПА учнів 4 і 9 класів у 2021 році. Шкарлет пояснив, що це зробили для того, щоб поставити учнів в рівні умови. Адже через коронавірус не всі школярі можуть повноцінно навчатися та відвідувати школи.

Однак, попри скасування ДПА, ЗНО у 2021 році не скасовуватимуть. Оскільки, за словами міністра освіти, тогорічна практика показала, що МОН може забезпечити його проведення у безпечних умовах навіть під час карантину.