В Україні можуть змінити формат проведення ЗНО, але його не скасують, – Шкарлет

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що будь-яка інформація про скасування ЗНО – це фейк. Для учнів 11 класу ЗНО скасовувати не будуть, але можуть змінити формат його проведення.

Таку думку очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет висловив під час брифінгу. Він ще раз запевнив, що ЗНО у 2021 році проведуть, попри епідеміологічну ситуацію.

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За його словами, будь-які чутки про скасування ЗНО у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні є фейком.

Єдиною модернізацією ЗНО в 2021 році буде формат його проведення. А вкидання щодо скасування ЗНО є фейком. На сьогодні ЗНО є інструментом оцінки знань, засвоєних учнями під час навчання в школі,

– підкреслив Сергій Шкарлет.

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Всі наші дії грунтуються на рекомендаціях МОЗ, ВООЗ та медичних профільних організацій, зокрема і за кордоном.

Пріоритетом організації навчання в закладах освіти є:

дотримання принципів соціального дистанціювання,

правил гігієни,

використання засобів індивідуального захисту,

уникнення масового скупчення людей.

Тому важливо, перш за все, запровадити гнучку структуру навчального року, передбачивши можливість внесення змін до термінів проведення канікул, початку та завершення семестрів з урахування епідеміологічної ситуації,

– додав Шкарлет.

Міністр освіти додав, що в бюджеті на 2021 рік передбачено нову освітню субвенцію в розмірі 1 мільярд гривень на заходи, що спрямовані на боротьбу з COVID-19 у школах.

До слова, Міносвіти звільнило від проходження ДПА учнів 4 і 9 класів у 2021 році. Шкарлет пояснив, що це зробили для того, щоб поставити учнів в рівні умови. Адже через коронавірус не всі школярі можуть повноцінно навчатися та відвідувати школи.