Формально претензій немає, – у МОН прокоментували захист дисертації Іллі Киви

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Це дуже обурило багатьох українців. Водночас заступник міністра освіти Андрій Вітренко наголосив, що формально немає претензій до дисертації Киви.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів. За словами Андрія Вітренка, відповідно до позиції МОН, в цьому захисті вони бачать прояв академічної свободи вишів.

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“В автономній установі функціонувала спеціалізована вчена рада, яка своїм рішенням визнала дисертацію Киви як відповідну формальним вимогам, які висуваються до таких наукових робіт", – сказав він.

При цьому Вітренко зазначив, що МОН поки не отримало повний пакет документів для наказу про присвоєння Іллі Киві звання кандидата наук.

Заступник міністра освіти каже, що від процедури захисту до процедури підтвердження рішення вченої ради атестаційною комісією МОН буде ще подолано довгий шлях.

Зараз в Міносвіти ще не надійшов повний пакет документів від вченої ради. На його підготовку виділено час, нехай вуз і вчена рада нададуть перелік документів, і ми будемо проводити всебічний аналіз дисертації,

– наголосив Вітренко.

Він зізнався, що про захист дисертації дізнався зі ЗМІ. "В Україні щодня відбувається кілька десятків захистів, є спеціалізовані відділи, які це відстежують, там проведена стенограма, запис, будемо все аналізувати", – підсумував Андрій Вітренко.

До слова, депутат від ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління за темою "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". Члени комісії одноголосно проголосували "за".

Але Ганна Новосад заявила, що науковий ступінь Киви ще має затвердити Атестаційна комісія МОН.