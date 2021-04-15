Куди вступати: Forbes оприлюднив рейтинг 100 найкращих факультетів України

Медіа-компанія Forbes Україна опублікувала рейтинг 100 найкращих факультетів. Так, у п’яти номінаціях найкращими виявилися факультети КНУ ім. Тараса Шевченка, у чотирьох – КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вони обидва представлені в рейтингу по 16 разів.

Додамо, що у сегменті суспільних наук перше місце здобув соціологічний факультет Харківський національний університет ім. Каразіна. Загалом, цей виш представлено в рейтингу 14 разів.

Важливо Найкращі виші світу: українські університети опинилися в списках міжнародних рейтингів

Фахівці визначили по 10 найкращих факультетів у 10 найпопулярніших спеціальностей. Загалом у рейтингу фігурують 25 університетів із восьми міст України, у тому числі два – приватні.

Так, 90% найкращих факультетів розташовані в Києві, Львові та Харкові, 95% є частиною державних університетів. Але ситуація змінюється. Вступний бал до найкращих приватних вишів є вищим, ніж до більшості державних.



Університети з найкращими факультетами / Фото Forbes

Факультети вишів у Києві

16 підрозділів Київського національного університету імені Тараса Шевченка увійшло до рейтингу. Зокрема:

Інститут права – напрям "Право"; Інститут філології – "Гуманітарні науки"; Економічний факультет – “Економіка”; Інститут високих технологій – "Природничі науки"; Факультет комп’ютерних наук та кібернетики – "Комп’ютерні науки та ІТ"; Інститут міжнародних відносин; Факультет соціології; Історичний факультет; Філософський факультет; Інститут журналістики; Факультет психології; Фізичний факультет; Механіко-математичний факультет; Хімічний факультет; Географічний факультет; Навчально-науковий інститут "Інститут біології та медицини".

З КПІ ім І. Сікорського до рейтингу увійшли:

Факультет прикладної математики;

Факультет інформатики та обчислювальної техніки;

Факультет прикладного системного аналізу;

Факультет біомедичної інженерії;

Фізико-технічний факультет;

Фізико-математичний факультет;

Факультет соціології і права;

Факультет біотехнологій і біотехніки;

Інженерно-хімічний факультет та інші.

Які ще київські виші увійшли до рейтингу факультетів Forbes ? НУ "Києво-Могилянська академія", Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Національний медичний університет ім. О. Богомольця тощо.

Факультети вишів у Львові

У рейтингу згадані 9 інститутів із НУ “Львівська політехніка”, 8 факультетів ЛНУ ім. Івана Франка, 4 факультети Українського католицького університету та два ЛНМУ ім. Данила Галицького.

Зокрема, з "Львівської політехніки" до рейтингу увійшли:

Інститут права, психології та інноваційної освіти; Інститут економіки та менеджменту; Інститут прикладної математики та фундаментальних наук; Інститут хімії та хімічних технологій; Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки; Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола; Інститут адміністрування та післядипломної освіти; Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій; Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології.

З ЛНУ ім. Івана Франка до рейтингу увійшли:

Механіко-математичний факультет;

Факультет прикладної математики та інформатики;

Факультет управління фінансами та бізнесу;

Юридичний факультет;

Факультет міжнародних відносин;

Факультет іноземних мов;

Філософський факультет;

Економічний факультет.

З Українського католицького університету до рейтингу увійшли:

Факультет прикладних наук УКУ;

Гуманітарний факультет;

Факультет суспільних наук;

Факультет наук про здоров'я.

З ЛНМУ ім. Данила Галицького до рейтингу увійшли:

Медичний №1;

Стоматологічний.

Факультети вишів у Харкові

До рейтингу Forbes потрапили 19 факультетів харківських вузів.

Зокрема, з ХНУ ім. Василя Каразіна до рейтингу увійшли:

Соціологічний факультет;

Факультет психології;

Історичний факультет;

Філософський факультет;

Факультет іноземних мов;

Економічний факультет;

Біологічний факультет;

Хімічний факультет;

Факультет геології, географії, рекреації і туризму;

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу;

Навчально-науковий інститут "Фізико-технічний факультет";

Факультет математики та інформатики;

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем

З решти вишів Харкова лише по одному факультету потрапило до цього рейтингу.

За якими критеріями визначили рейтинг факультетів