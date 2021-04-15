Додамо, що у сегменті суспільних наук перше місце здобув соціологічний факультет Харківський національний університет ім. Каразіна. Загалом, цей виш представлено в рейтингу 14 разів.

Важливо Найкращі виші світу: українські університети опинилися в списках міжнародних рейтингів

Фахівці визначили по 10 найкращих факультетів у 10 найпопулярніших спеціальностей. Загалом у рейтингу фігурують 25 університетів із восьми міст України, у тому числі два – приватні.

Так, 90% найкращих факультетів розташовані в Києві, Львові та Харкові, 95% є частиною державних університетів. Але ситуація змінюється. Вступний бал до найкращих приватних вишів є вищим, ніж до більшості державних.

Рейтинг факультетів
Університети з найкращими факультетами / Фото Forbes

Факультети вишів у Києві

16 підрозділів Київського національного університету імені Тараса Шевченка увійшло до рейтингу. Зокрема:

  1. Інститут права – напрям "Право";
  2. Інститут філології – "Гуманітарні науки";
  3. Економічний факультет – “Економіка”;
  4. Інститут високих технологій – "Природничі науки";
  5. Факультет комп’ютерних наук та кібернетики – "Комп’ютерні науки та ІТ";
  6. Інститут міжнародних відносин;
  7. Факультет соціології;
  8. Історичний факультет;
  9. Філософський факультет;
  10. Інститут журналістики;
  11. Факультет психології;
  12. Фізичний факультет;
  13. Механіко-математичний факультет;
  14. Хімічний факультет;
  15. Географічний факультет;
  16. Навчально-науковий інститут "Інститут біології та медицини".

З КПІ ім І. Сікорського до рейтингу увійшли:

  • Факультет прикладної математики;
  • Факультет інформатики та обчислювальної техніки;
  • Факультет прикладного системного аналізу;
  • Факультет біомедичної інженерії;
  • Фізико-технічний факультет;
  • Фізико-математичний факультет;
  • Факультет соціології і права;
  • Факультет біотехнологій і біотехніки;
  • Інженерно-хімічний факультет та інші.

Які ще київські виші увійшли до рейтингу факультетів Forbes ? НУ "Києво-Могилянська академія", Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Національний медичний університет ім. О. Богомольця тощо.

Факультети вишів у Львові

У рейтингу згадані 9 інститутів із НУ “Львівська політехніка”, 8 факультетів ЛНУ ім. Івана Франка, 4 факультети Українського католицького університету та два ЛНМУ ім. Данила Галицького.

Зокрема, з "Львівської політехніки" до рейтингу увійшли:

  1. Інститут права, психології та інноваційної освіти;
  2. Інститут економіки та менеджменту;
  3. Інститут прикладної математики та фундаментальних наук;
  4. Інститут хімії та хімічних технологій;
  5. Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки;
  6. Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола;
  7. Інститут адміністрування та післядипломної освіти;
  8. Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій;
  9. Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології.

З ЛНУ ім. Івана Франка до рейтингу увійшли:

  • Механіко-математичний факультет;
  • Факультет прикладної математики та інформатики;
  • Факультет управління фінансами та бізнесу;
  • Юридичний факультет;
  • Факультет міжнародних відносин;
  • Факультет іноземних мов;
  • Філософський факультет;
  • Економічний факультет.

З Українського католицького університету до рейтингу увійшли:

  • Факультет прикладних наук УКУ;
  • Гуманітарний факультет;
  • Факультет суспільних наук;
  • Факультет наук про здоров'я.

З ЛНМУ ім. Данила Галицького до рейтингу увійшли:

  • Медичний №1;
  • Стоматологічний.

Факультети вишів у Харкові

До рейтингу Forbes потрапили 19 факультетів харківських вузів.

Зокрема, з ХНУ ім. Василя Каразіна до рейтингу увійшли:

  • Соціологічний факультет;
  • Факультет психології;
  • Історичний факультет;
  • Філософський факультет;
  • Факультет іноземних мов;
  • Економічний факультет;
  • Біологічний факультет;
  • Хімічний факультет;
  • Факультет геології, географії, рекреації і туризму;
  • Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу;
  • Навчально-науковий інститут "Фізико-технічний факультет";
  • Факультет математики та інформатики;
  • Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем

З решти вишів Харкова лише по одному факультету потрапило до цього рейтингу.

За якими критеріями визначили рейтинг факультетів

  • середній бал ЗНО (35%): середній бал вступників за бюджетним замовленням (більше ніж 190 балів) та середній бал вступників на контрактній основі (вище 180 балів);
  • рейтинг університету (25%): оцінки університету за міжнародними та національними рейтингами, кількість публікацій, кількість цитувань та індекс Гірша;
  • інфраструктура (15%): місце розташування факультетів, їхній стан (стан будівель, матеріально-технічна база та кампуси), оцінка деканів (науковий ступінь, вчене звання, публічні повідомлення про недоброчесність);
  • експертна оцінка (25%): 48 опитаних експертів.