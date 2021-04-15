Додамо, що у сегменті суспільних наук перше місце здобув соціологічний факультет Харківський національний університет ім. Каразіна. Загалом, цей виш представлено в рейтингу 14 разів.
Важливо Найкращі виші світу: українські університети опинилися в списках міжнародних рейтингів
Фахівці визначили по 10 найкращих факультетів у 10 найпопулярніших спеціальностей. Загалом у рейтингу фігурують 25 університетів із восьми міст України, у тому числі два – приватні.
Так, 90% найкращих факультетів розташовані в Києві, Львові та Харкові, 95% є частиною державних університетів. Але ситуація змінюється. Вступний бал до найкращих приватних вишів є вищим, ніж до більшості державних.
Університети з найкращими факультетами / Фото Forbes
Факультети вишів у Києві
16 підрозділів Київського національного університету імені Тараса Шевченка увійшло до рейтингу. Зокрема:
- Інститут права – напрям "Право";
- Інститут філології – "Гуманітарні науки";
- Економічний факультет – “Економіка”;
- Інститут високих технологій – "Природничі науки";
- Факультет комп’ютерних наук та кібернетики – "Комп’ютерні науки та ІТ";
- Інститут міжнародних відносин;
- Факультет соціології;
- Історичний факультет;
- Філософський факультет;
- Інститут журналістики;
- Факультет психології;
- Фізичний факультет;
- Механіко-математичний факультет;
- Хімічний факультет;
- Географічний факультет;
- Навчально-науковий інститут "Інститут біології та медицини".
З КПІ ім І. Сікорського до рейтингу увійшли:
- Факультет прикладної математики;
- Факультет інформатики та обчислювальної техніки;
- Факультет прикладного системного аналізу;
- Факультет біомедичної інженерії;
- Фізико-технічний факультет;
- Фізико-математичний факультет;
- Факультет соціології і права;
- Факультет біотехнологій і біотехніки;
- Інженерно-хімічний факультет та інші.
Які ще київські виші увійшли до рейтингу факультетів Forbes ? НУ "Києво-Могилянська академія", Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Національний медичний університет ім. О. Богомольця тощо.
Факультети вишів у Львові
У рейтингу згадані 9 інститутів із НУ “Львівська політехніка”, 8 факультетів ЛНУ ім. Івана Франка, 4 факультети Українського католицького університету та два ЛНМУ ім. Данила Галицького.
Зокрема, з "Львівської політехніки" до рейтингу увійшли:
- Інститут права, психології та інноваційної освіти;
- Інститут економіки та менеджменту;
- Інститут прикладної математики та фундаментальних наук;
- Інститут хімії та хімічних технологій;
- Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки;
- Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола;
- Інститут адміністрування та післядипломної освіти;
- Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій;
- Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології.
З ЛНУ ім. Івана Франка до рейтингу увійшли:
- Механіко-математичний факультет;
- Факультет прикладної математики та інформатики;
- Факультет управління фінансами та бізнесу;
- Юридичний факультет;
- Факультет міжнародних відносин;
- Факультет іноземних мов;
- Філософський факультет;
- Економічний факультет.
З Українського католицького університету до рейтингу увійшли:
- Факультет прикладних наук УКУ;
- Гуманітарний факультет;
- Факультет суспільних наук;
- Факультет наук про здоров'я.
З ЛНМУ ім. Данила Галицького до рейтингу увійшли:
- Медичний №1;
- Стоматологічний.
Факультети вишів у Харкові
До рейтингу Forbes потрапили 19 факультетів харківських вузів.
Зокрема, з ХНУ ім. Василя Каразіна до рейтингу увійшли:
- Соціологічний факультет;
- Факультет психології;
- Історичний факультет;
- Філософський факультет;
- Факультет іноземних мов;
- Економічний факультет;
- Біологічний факультет;
- Хімічний факультет;
- Факультет геології, географії, рекреації і туризму;
- Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу;
- Навчально-науковий інститут "Фізико-технічний факультет";
- Факультет математики та інформатики;
- Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем
З решти вишів Харкова лише по одному факультету потрапило до цього рейтингу.
За якими критеріями визначили рейтинг факультетів
- середній бал ЗНО (35%): середній бал вступників за бюджетним замовленням (більше ніж 190 балів) та середній бал вступників на контрактній основі (вище 180 балів);
- рейтинг університету (25%): оцінки університету за міжнародними та національними рейтингами, кількість публікацій, кількість цитувань та індекс Гірша;
- інфраструктура (15%): місце розташування факультетів, їхній стан (стан будівель, матеріально-технічна база та кампуси), оцінка деканів (науковий ступінь, вчене звання, публічні повідомлення про недоброчесність);
- експертна оцінка (25%): 48 опитаних експертів.