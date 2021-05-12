Всього виділяють 18 основних фондових бірж, обсяг капіталізації яких вимірюється у мільярдах та навіть десятках трильйонів доларів. Освіта 24 за підтримки партнера Canon зібрала всю корисну інформацію, яку потрібно знати про світові та українські фондові біржі.

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Що таке фондова біржа

Фондова біржа – це організований торговий майданчик, на якому здійснюється торгівля цінними паперами, і який зосереджує їх попит та пропозицію. Основними видами цінних паперів, які є в обігу на біржах, є акції, облігації, державні боргові зобов’язання тощо.

Появу фондового ринку пов’язують з діяльністю італійських купців ще у XIII – XIV століттях, коли відбувався перехід від бартерної системи до системи вільної торгівлі. Угоди давали можливість швидко купувати та продавати товари на основі попередніх замовлень.

Першу біржу цінних паперів було відкрито у 1602 році у Нідерландах. Окрім операцій із державними борговими розписками тут почали вперше проводити публічні підписки на акції, а вже у XVIII столітті цю біржу було перенесено до столиці Великої Британії – Лондона.

В Україні перша фондова біржа була зареєстрована наприкінці жовтня 1991 року, а перші торги відбулися 6 лютого 1992 року. Вона функціонує і досі під назвою “Українська фондова біржа”, однак її ринкова капіталізація на сьогодні не є такою ж великою, як у деяких нових фондових майданчиків.

Як виникли фондові біржі / Фото Pexels

Як працюють фондові біржі

Фондові біржі мають складну структуру та механізми, що дають змогу здійснювати купівлю та продаж цінних паперів. Торгова система збирає заявки та реєструє угоди. Розрахункова палата веде облік капіталовкладень усіх учасників. Депозитарний центр контролює та здійснює обмін цінних паперів з одного рахунку на інший. Маркетмейкери підтримують рівень цін.

Завдання та функції фондових бірж:

організація торгів та забезпечення однакових інструментів і правил для всіх учасників;

оцінка якості акцій та контроль цін, забезпечення ліквідності інвестицій;

аналітичні звіти та прогнози фінансового ринку для учасників торгів;

реалізація та контроль виконання угод.

Учасники фондових бірж

Компанії виходять на фондові біржі, щоб залучити для свого розвитку інвестиції, і на ринку їх називають емітентами. Перед випуском цінних паперів емітенти оцінюють, скільки їм потрібно грошей та у якому форматі. Тут для них існує два варіанти:

запропонувати інвесторам відсоток від їх вкладень – у такому випадку емітент випускає облігації;

запропонувати вкладникам стати співвласниками компанії – тоді емітент випускає цінні папери у вигляді акцій.

Ще один учасник фондової біржі – інвестор. Інвестори вкладають фінанси, купуючи цінні папери з метою отримання прибутку. Однак самостійно придбати акції чи облігації напряму у компанії інвестори не можуть.

Тут на допомогу приходить третій учасник ринку – брокер, який відіграє роль регулятивного та комунікаційного посередника між емітентом та інвестором.

Як працюють фондові біржі / Фото Pexels

Світові фондові біржі

Усього існує понад 200 біржевих інститутів цінних паперів. Найвідоміші та найбільші розташовані у Сполучених Штатах Америки, Європі та Азії. До 10 фондових бірж з найбільшим оборотом капіталу входять:

NYSE

Нью-Йоркська біржа розташована на Уолл-стріт, і була заснована ще у 1817 році. Ринкова капіталізація NYSE у вересні 2019 року склала 32 трильйони доларів, що займає 40% від загальної вартості акцій на світовому фондовому ринку.

Тут зареєстровані понад 2 400 компаній із різних галузей, зокрема фінансів, охорони здоров’я, споживчого товарообігу та енергетики.

Фондова біржа на Уолл-стріт / Фото Pexels

NASDAQ

Друга за обсягом та популярністю фондова біржа NASDAQ також розташована у Нью-Йорку, на популярній площі Таймс-сквер. NASDAQ заснували у 1971 році, і вона стала першою електронною біржею у світі.

У вересні 2019 року ринкова капіталізація біржі досягла 12 трильйонів доларів, що робить її другою за величиною у світі після NYSE. Саме тут зосереджена найбільша частка акцій емітентів у галузі технологій. Учасниками NASDAQ є такі провідні компанії, як Apple, Microsoft, Facebook та Tesla.

TSE

Японська біржа TSE була заснована у Токіо в 1878 році. У вересні 2019 року ринкова капіталізація біржі досягла 6 трильйонів доларів. Емітентами біржі є такі популярні компанії та корпорації, як Honda Motor, Toyota Motor, Sony Corp тощо.

SSE

Китайська біржа SSE була заснована у 1866 році та розташована у Шанхаї. Ринкова капіталізація біржі у вересні 2019 року досягла 5 трильйонів доларів. Тут котируються цінні папери найбільших підприємств Піднебесної, зокрема Промислово-торгового та Сільськогосподарського банків країни.

Фондова біржа у Шанхаї / Фото currency.com

SEHK

Ще одна китайська біржа у Гонконзі закриває п’ятірку лідерів за обсягом капіталізації. У вересні 2019 року SSE мала показник у 4,46 трильйона доларів. Деякі емітенти біржі входять до списку 20 найбільших корпорацій світу.

LSE

Лондонська біржа LSE була заснована у 1801 році і є одним із найстаріших інвестиційних майданчиків. Ринкова капіталізація біржі у вересні 2019 року сягнула 4,38 трильйона доларів. Емітентами є понад 3 000 корпорацій, які розташовані у понад 70 країнах.

Euronext

Нідерландська фондова біржа Euronext розташована в Амстердамі, але охоплює майже всю Європу. Її створили у 2000 році для кращого розуміння економіки Європи, а торги ведуться винятково у євро.

Ринкова капіталізація біржі складає 4,46 трильйона доларів, а безліч емітентів є представниками галузей моди та машинобудування, зокрема компанії Christian Dior та Renault.

Модний дім Dior є емітентом біржі Euronext / Фото Pixabay

SZSE

Шеньчженьська біржа SZSE є третьою за величиною у Китаї та восьмою у світі. Її капіталізація, станом на вересень 2019 року, склала 3,49 трильйона доларів.

TSX

Канадська фондова біржа TSX розташована у Торонто, і була заснована ще у 1852 році. На ній виставлено цінні папери понад 1 500 компаній. У вересні 2019 року ринкова капіталізація TSX сягнула 2,29 трильйона доларів.

FWB

Німецька фондова біржа FWB вважається одним із перших фондових майданчиків в історії. У вересні 2019 року ринкова капіталізація біржі сягнула 2,22 трильйона доларів. Емітентами FWB є такі відомі компанії, як Adidas та BMW.

Одна із найстаріших фондових бірж розташована у Франкфурті / Фото Pexels

Українські фондові біржі

У тому ж 2019 році інтернет-ресурс Masterforex-V склав рейтинг 60 бірж світу за обсягами ринкової капіталізації. Згідно з ним, “Українська біржа” (UX) посіла передостаннє, 59 місце, з капіталізацією у розмірі 3,93 мільярда доларів.

Зараз в Україні діє 11 біржових майданчиків, головні офіси яких розташовані у Києві, Дніпрі та Миколаєві. Однак всього на 3 фондові біржі у нашій країні припадає 99,9% від усього обсягу угод з цінними паперами.

ПФТС

Перша Фондова Торгова Система (ПФТС) – один із найбільших організаторів торгів цінними паперами в Україні. Біржа заснована у 1996 році, і здійснює торги такими цінними паперами:

облігаціями внутрішніх та зовнішніх державних позик;

облігаціями підприємств та місцевих позик;

казначейських зобов’язань України;

ощадних та інвестиційних сертифікатів.

Членами ПФТС станом на 2019 рік були 64 професійних учасників ринку цінних паперів, зокрема провідні банки та інвестиційні компанії. У списку біржі налічується 507 цінних паперів, а акціонерами ПФТС є 124 фізичні та юридичні особи.

Індекс біржі прийнято вважати показником загальної фінансової ситуації України.

"Українська біржа"

Ініціатором створення UX стала Московська біржа, яка на момент запуску "Української біржі" у 2008 році володіла 49% акцій. Решта 51% розподілились між 21 українською компанією. Зараз членами біржі є 67 учасників, серед яких низка українських банків, зокрема Укргазбанк, ПУМБ, Ощадбанк, Альфа-Банк та інші.

"Перспектива"

Фондова біржа "Перспектива" розташована у Дніпрі, і була заснована у 2006 році. У 2020 році чистий прибуток “Перспективи” склав 82 тисячі гривень, а станом на 2017 рік обсяги торгів складали 127 410, 01 мільйона гривень. Емітентами біржі є понад 150 компаній.

Торги на українських фондових біржах / Фото Pexels

Як стати інвестором на фондовій біржі

В Україні фізичним особам можна інвестувати в акції та облігації за допомогою брокерів. Більшість посередників пропонують свої послуги з мінімальним грошовим вкладом від 1 000 гривень.

Акції іноземних компаній українці можуть купувати, якщо мають відкритий банківський рахунок у країнах, на біржі яких ведуться торги. Якщо його немає, тоді необхідно придбати електронну валютну ліцензію.

Переказати на іноземний рахунок можливо до 50 000 доларів за умови надання документів, які підтверджують законне походження коштів.

Для входження на іноземну біржу необхідно щонайменше 10 000 доларів, однак українські субброкери (посередники з іноземними брокерами) також допускають менші суми для старту торгів.

Обираючи брокера, необхідно уважно перечитувати всі умови та пункти, вказані у договорах. Роздрукувати документи допоможуть принтери Canon серії MegaTank, які є дуже економними, адже собівартість друку однієї сторінки А4, за умов використання оригінальних чорнил, становить усього 46 копійок з урахуванням паперу.

Принтери Canon серії MegaTank / Фото 24 канал

Окрім цього, принтери Canon прості у використанні та обслуговуванні. Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги, а зручні флакони з чорнилами зі спеціальними отворами дозволять без зайвих зусиль подбати про їх наповнення.

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