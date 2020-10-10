Очільниця уряду Фінляндії на один день поступилася місцем 16-річній школярці. Також своїми місцями для дівчат надали ректори університетів, генеральні директори компаній тощо.

Така зміна глави уряду відбувається у країні в межах програми Girls Takeover з нагоди Міжнародного дня дівчат від ООН, що відзначають 11 жовтня, передає офіс прем’єр-міністерки Фінляндії.

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Цього дня дівчата у всьому світі посідають місця лідерів у різних суспільних сферах. У 2020 році тема програми – вплив технологій на гендерну рівність.

Впродовж одного дня місце прем’єрки Фінляндії Санни Марин посіла 16-річна активістка Ааве Мурто, яка цікавиться питаннями клімату і прав людини. Вона обговорила з чиновницею питання більшого залучення дівчат до сфери технологій.

Цікаво, що школярка навіть зустрілася із міністром з розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі, канцлером юстиції та членом парламенту.

До слова, своїми місцями дівчатам на день поступилися також ректори фінських університетів, головні редактори деяких медіа, генеральні директори комерційних компаній тощо. Фінляндія бере у акції Girls Takeover вже вчетверте. Торік дівчата посіли посади 1800 лідерів у понад 60 країнах світу.