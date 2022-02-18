Фінансування ліцеїв

Верховна Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу України щодо питання фінансування ліцеїв у громадах, де проживає менше 50 тисяч людей.

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Для Міністерства освіти це завдання було одним із ключових при формуванні мережі шкіл у процесі децентралізації.

Зміни передбачають, що до видатків, здійснюваних з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, належать видатки на загальну середню освіту (також на ліцеї).

Тобто тепер громади мають усі повноваження щодо фінансування ліцеїв незалежно від кількості населення в них.

Розвиток науки завдяки імпорту обладнання

Також Верховна Рада ухвалила два законопроекти №5498 і №5499, які можуть позитивно вплинути на розвиток науки в Україні.

Про що ці проєкти? Ці законопроєкти звільняють від ПДВ та ввізного мита імпорт наукових приладів, обладнання, запасних частин, реактивів, зразків, що ввозяться на територію України державними науковими установами та вишами для забезпечення власної наукової діяльності.

Прийняття цих законів потенційно зекономить близько 300 мільйонів гривень для університетів та наукових установ (на основі даних Мінфіну за 2020 рік) і дасть значний поштовх розвитку науки в Україні. Обидва законопроєкти вступають в дію з 01 липня 2022 року.

До слова, в Україні пропонують звільнити випускників шкіл від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації у 2022 році. У Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт. Що кажуть у МОН та чому освітній омбудсмен просить не скасовувати ДПА – читайте тут.