Фінансова грамотність – це здатність розуміти та реалізовувати певні фінансові навички, які можуть покращити процес управління грошима. Розвиток міцної основи фінансової грамотності полегшує досягнення грошових цілей та допомагає уникнути багатьох підводних каменів, які можуть зашкодити добробуту.

Тема особистих фінансів та їх менеджменту сьогодні є однією із провідних у світі. Дослідницька компанія myFICO виокремлює 6 компонентів, які можуть допомогти зрозуміти основи фінансової грамотності.

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Відсотки

Незалежно від того, заробляєте ви чи витрачаєте гроші, відсотки можуть сильно вплинути на фінансове становище. Якщо у вас є позика, відсотки, які стягує кредитор, обчислюються на основі залишку заборгованості та відсотків, що нараховуються з моменту останнього платежу, за складеною системою.

Те ж саме стосується інвестицій. З часом відсотки, які ви заробляєте у вигляді інвестиційного прибутку, складаються на основі внесків та прибутку, заробленого в минулому. Як результат, важливо намагатися уникати боргу під високі ставки та вкладати гроші систематично, у декілька різних інструментів.

Інвестиції та кредити працюють за системою складених відсотків / Фото Getty

Бюджетування

Бюджет – одна з найважливіших складових фінансового планування, оскільки вона контролює, куди йдуть гроші. Бюджетування допомагає визначити, як ви хочете витратити свої кошти кожного місяця.

Щоб створити бюджет, почніть із розрахунку середньостатистичного доходу за останні кілька місяців. Випишіть усі витрати та класифікуйте їх, щоб отримати базове розуміння того, куди були витрачені ваші доходи. Як тільки ця інформація знайдена, можна відстежити, де ви здатні скоротити і перерозподілити ці кошти на цілі, які є більш пріоритетними.

Управління боргом

Вчіться складати щомісячний бюджет, враховуючи власні витрати та доходи. Роздрукувати дані допоможуть принтери. Чорнила та тонер виробництва Canon розроблені під конкретні пристрої з урахуванням всіх технічних характеристик. Порушуючи герметичність картриджів та використовуючи витратні матеріали сумнівної якості сторонніх виробників, ви завдаєте шкоди якості друку та можете взагалі вивести принтер з ладу.

Для багатьох борг є найбільшою перешкодою на шляху досягнення своїх фінансових цілей. Деякі типи боргів, включаючи кредитні кошти та короткострокові позики до зарплати під високі відсотки, можуть бути фінансово ризикованими.

Дізнайтеся, як управляти заборгованостями, зокрема, який борг необхідно сплатити першим, і як досягти цієї мети. Залежно від ситуації, процес виплати позик і кредитних грошей може зайняти від кількох місяців до кількох років, тому можна легко засмутитися. Однак вивчення основ управління боргом та створення плану може суттєво призупинити збільшення боргу та зробити прогрес у його виплаті.

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Захист особистих даних

Крадіжка особистої інформації може бути руйнівною для фінансового добробуту людини. Це може статися, коли шахраям вдається викрасти особисту інформацію, таку як номер соціального страхування, облікові дані для реєстрації в інтернеті або дані банківської картки.

Деякі форми викрадення особистих даних легко вичислити. Однак, якщо хтось використовує цю інформацію, щоб відкрити кредитні рахунки на ваше ім’я або маніпулювати податковою декларацією, відновлення може зайняти місяці або навіть роки.

Обережно з особистими даними / Фото Pixabay

Заощадження

Економія повинна бути пріоритетною. Передусім – це окремі заощадження, які дають змогу подолати несподівані фінансові труднощі в міру їх виникнення. Фінансові експерти зазвичай рекомендують відкладати на ощадний рахунок сумарний дохід від 3 до 6 місяців. Пенсійні заощадження також мають вирішальне значення.

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Фінансові цілі

Досягнення реальної фінансової стабільності може бути процесом, який триває протягом усього життя, але досягти прогресу без конкретних цілей доволі складно. Варто виокремити для себе різні види грошових цілей:

короткострокові – незначні покупки;

середньострокові цілі – купівля автомобіля, нерухомості тощо;

довгострокові цілі – пенсія чи заощадження на освіту.

Час від часу необхідно переоцінювати власні цілі у всіх категоріях. Хоча у фінансовому житті є деякі речі, впливу на які людина не має, все ж необхідно прагнути до ефективного контролю власних коштів.