Доволі часто словосполучення "бідний студент" вживається під час розмов про гроші. Як уникнути стереотипного клейма та жити у добробуті навіть протягом складних років навчання у виші – далі у матеріалі.

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Фінансові звички

Покинувши батьківську домівку, безліч студентів намагаються адаптувати фінансову поведінку та звички з дитинства під реалії дорослого та самостійного життя. Часто це хибна стратегія, адже більшість дорослих, на жаль, навіть не розмовляють зі своїми дітьми на теми фінансів.

Попри низький дохід чи й повну грошову залежність від батьків, студент все ж може навчитись ефективно керувати грошима. Головне на шляху – зрозуміти та дещо підкорегувати власні фінансові звички.

Зрозумійте свої фінансові звички / Фото Pexels

Прагніть фінансової незалежності

Безліч студентів поєднують навчання та роботу у вечірній час чи вихідні дні. Це правильний підхід на шляху до повної фінансової незалежності. Однак не варто шукати перший кращий підробіток та недооцінювати власні можливості.

Відвідуйте семінари, переглядайте вебінари та беріть участь у тренінгах – розвивайте свої навички не лише у стінах вишу, але й за його межами. Це дозволить знайти більш високооплачувану роботу вже у роки студентства.

Порада! Для друкованих навчальних матеріалів радимо використовувати принтери Canon MegaTank. Пристрої є дуже економними, адже собівартість друку однієї сторінки А4 становить всього 46 копійок з урахуванням паперу.

Зосередьтесь на кар'єрі

У сучасному світі студентське життя – це не лише нові друзі, гучні вечірки та підготовка до сесії. Молодь має змогу встановлювати корисні ділові контакти та розвиватись у практичних аспектах майбутньої професії.

Уже на перших семестрах спробуйте знайти вакансію за фахом. Це може бути не надто добре оплачувана робота асистента чи помічника, однак ви дізнаєтесь про всі нюанси діяльності зсередини та отримаєте досвід, який зможете ефективно застосувати у майбутньому.

Зосереджуватись варто не тільки на інформації з підручників / Фото Pexels

Відкладайте гроші

Відкрийте рахунок у банку та відкладайте на нього бодай невеликий відсоток усіх своїх доходів. Згодом, коли назбирається хоча б кілька тисяч гривень, покладіть їх на депозит чи інвестуйте в інші малоризиковані інструменти. Це допоможе сформувати так звану "фінансову подушку безпеки" або ж подбати про реалізацію довгострокових фінансових цілей у майбутньому.

Уникайте заборгованостей

Якщо вам у певний момент справді не вистачило грошей, то скористатись кредиткою – не злочин. Однак швидке повернення боргу повинне стати для вас пріоритетом. Це допоможе щонайменше уникнути поганого кредитного рейтингу, який у майбутньому може бути дуже важливим для відкриття власного бізнесу, купівлі житла тощо.

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