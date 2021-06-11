Фінансове планування для бізнесменів: на що звернути увагу

Розуміти фінансову ситуацію на власному підприємстві – одне з основних завдань кожного бізнесмена. Якщо ви губитесь, коли мовиться про бухгалтерські звіти чи ресурсний менеджмент, то, скоріш за все, ваша справа не приносить вам максимально можливого прибутку.

Забезпечити фінансову стабільність та подбати про розвиток підприємства можна передусім завдяки ефективному фінансовому плануванню. Освіта 24 за підтримки партнера Canon розповідає про те, на що бізнесменам варто звернути особливу увагу.

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Пріоритетні напрямки

Бюджетування, бухгалтерський облік, податкове прогнозування та передбачення ризиків – головні аспекти планування комерційних фінансів. Не зупиняйтесь на звичайному підрахунку власного доходу від бізнесу, а оцініть ситуацію глибше.

Перегляд та розуміння бухгалтерії допоможе вибудувати уявлення про реальний стан речей на підприємстві. Це змусить вас ставити перед собою фіксовані фінансові та інші цілі, які працюватимуть на розвиток бізнесу, і своєю основою формуватимуть бюджет компанії.

Фінансові цілі є основою для формування бюджету компанії / Фото Unsplash

Можливо, у вас є перспектива розширення діяльності, виходу на більший ринок чи потреба найняти додатковий персонал, – про це ви достеменно не дізнаєтесь, доки не вивчите усі фінансові потужності власного бізнесу.

Постійно цікавтесь змінами у податковій системі країни, адже це дозволить краще адаптувати бізнес до умов національного ринку. Розуміння того, як працюють податки, допомагає знизити витрати підприємства у певних категоріях.

Якісна оцінка ризиків, своєю чергою, готує підприємця до непередбачуваних витрат, фінансових складнощів у майбутньому, та допомагає реформувати діяльність у залежності від ситуацій, які можуть виникати.

Зважте всі можливі фінансові ризики / Фото Unsplash

Управління грошовими потоками

Фінансове здоров’я вашого підприємства вимагає ефективного управління його грошовими потоками. Уважно проаналізуйте бізнес-витрати (прямі та непрямі), а також усі джерела доходів (активні та пасивні). Визначте відсоткове співвідношення одного над іншим, і таким чином ви побачите реальну рентабельність вашої справи, зможете спланувати наступні кроки для розвитку.

Розгляньте всі можливі фінансові інструменти, які доступні вашому підприємству. Поцікавтесь пропозиціями послуг кредитування, депозитних рахунків та інвестицій для бізнесу.

Зокрема заплановані ремонт чи закупівля нового обладнання можуть відбуватись коштом підприємницької позики, в той час, як виплати з депозитного бізнес-рахунку покриватимуть відсотки за кредитом, а інвестиції приноситимуть додаткові дивіденди.

Як управляти грошовими потоками бізнесу / Фото Unsplash

Оптимізація процесу оплати праці

Якщо на вашому підприємстві працюють наймані робітники, то варто задуматись над оптимізацією видачі їм зарплатні. На різних фірмах цей процес виглядає по-різному, однак бажано робити це у визначений календарний день за стабільним графіком щомісяця.

Такий підхід допомагає бізнесмену краще розуміти загальну місячну фінансову звітність (оскільки оплата праці займає велику частку витрат підприємств) і об’єктивніше порівнювати її з попередніми часовими проміжками, а також робить фінансове планування перспективнішим.

Розібратись у всіх аспектах фінансових звітів компанії можна роздрукувавши документи за допомогою принтерів. Вони є дуже економними, адже собівартість друку однієї сторінки А4, за умов використання оригінальних чорнил, становить усього 46 копійок з урахуванням паперу.

Пристрої підійдуть також для виготовлення візиток, рекламних флаєрів та банерів для бізнесу, адже розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину у чорно-білому та 5 зображень на хвилину у кольоровому форматі.

Принтери Canon серії MegaTank / Фото 24 канал

Окрім цього, принтери мають універсальний дизайн та стануть стильним елементом інтер’єру будь-якого офісу! Однак не можна забувати, що чорнила та тонер виробництва Canon розроблені під конкретні пристрої з урахуванням всіх технічних характеристик. Порушуючи герметичність картриджів та використовуючи витратні матеріали сторонніх виробників, ви завдаєте шкоди якості друку та можете взагалі вивести принтер з ладу.

Який принтер обрати: дивіться відео