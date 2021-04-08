Один зі співзасновників українського мобільного банку monobank Олег Горохівський поділився інформацією про те, як його діти вчаться фінансової грамоти. Син та донька банкіра розпоряджаються власними грошима самостійно.

Вже понад 90 тисяч дітей різного віку стали власниками спеціальних платіжних карт від monobank. Діти Олега Горохівського – не виняток.

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За словами співзасновника мобільного банку, коли батьки позбавляють власних дітей можливості самостійно розпоряджатися своїми коштами, вони забирають важливу складову розвитку рівня фінансової грамоти малюків.

Донька Олега Горохівського заощадила уже більше ніж 10 000 гривень, в той час, як син підприємця постійно витрачає все до останньої копійки.

На думку банкіра, така розбіжність у фінансовій поведінці його дітей може призвести до класового поділу, і малюки скоро почнуть належати до різних соціальних верств населення.

Мені доводиться розповідати синові, що завжди необхідно відкладати гроші на непередбачувані витрати. Витрачати все до копійки – не найкраща фінансова стратегія,

– розповідає Горохівський.

Батько взявся боротися з фінансовою поведінкою сина, і вирішив щомісяця подвоювати суми заощаджених коштів на рахунках обидвох дітей.

Так малюки навчаться не тільки заощаджувати гроші, але й зрозуміють, як можна примножити власні статки.