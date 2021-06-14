Фінансова грамотність є проблемою прав людини, – блогерка про фінансову освіту дітей

Фінансова освіта все частіше стає предметом для обговорень, адже експерти наполягають, що розвивати фінансову грамотність потрібно ще змалку. Американка Стейсі Браун з 10-річною донькою Мікі цікавляться цією темою уже давно.

Матір з донькою створили освітній ютуб-канал KiddieNomics, де навчають дітей 8 – 13 років управляти грошима. Стейсі, яка є ліцензованою іпотечною брокеркою, протягом карантину вирішила скористатись вільним часом, щоб залучити якомога більше дітей та їх батьків до навчання у галузі фінансів.

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Будучи іммігранткою, жінка зізнається, що в її родині не велось розмов про те, що таке кредит та для чого потрібні депозити, тож вона вирішила зробити власний внесок у глобальну проблему фінансової грамотності.

Я хотіла створити безпечне, інформативне та інклюзивне середовище з експертним досвідом, куди діти, батьки та вчителі можуть вільно звернутись за інформацією,

– розповідає Стейсі Браун.

У щотижневих вебінарах Стейсі, Мікі та запрошені гості висвітлюють теми заощаджень, кредиту, управління заборгованостями, акцій, криптовалюти, підприємництва тощо.

Хоча сім'я живе у Онтаріо, ютуб-канал переглядають і за межами Сполучених Штатів Америки. На думку блогерки, її інформація може допомогти дітям розвинути здорову фінансову поведінку та знизити загальний рівень бідності у світі.

Я вважаю, що фінансова грамотність є проблемою прав людини. Вона зачіпає буквально всі аспекти нашого життя – від якості продуктів, які ми їмо, до можливостей розвитку, які чекають на нас у перспективі,

– наполягає блогерка.

Саме тому, за словами Браун, найважливіше сьогодні займатись фінансовою освітою дітей, щоб подбати про їх добробут у майбутньому.

Використати чужі гроші, щоб придбати нерухомість: дивіться відео каналу KiddieNomics