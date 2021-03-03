Не кожен підприємець розуміє, що інвестиції у внутрішню культуру компанії забезпечують стабільний позитивний розвиток бізнесу. Наймані працівники є рупором прогресу, і якість їх навчання та вмінь настільки ж важлива, як і якість продукції чи послуг, які підприємство пропонує на ринку.

Освіта 24 за підтримки партнера Canon зібрала найважливіші аспекти розвитку культури компаній і визначила, яких заходів варто вжити підприємцям, щоб створити хорошу робочу атмосферу та забезпечити оптимальні умови для збільшення власного капіталу.

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Для чого бізнесу культура

Кожен бізнес має свій бренд, пропозицію та якість товарів чи послуг, з якими він виходить на ринок. У бізнес-планах завжди прописують цільову аудиторію, позицію підприємства та унікальність проєкту. Усі ці пункти спрямовані на зовнішню діяльність компаній й допомагають спрогнозувати не тільки впізнаваність і попит клієнтів, але й потенційний прибуток.

У внутрішній складовій бізнесу дані показники закріплює та зміцнює культура. На підприємстві культура є набутою системою цінностей, яка відповідає за організацію робочого процесу, пріоритети та напрямки роботи колективу, а також формування внутрішнього іміджу компанії.

Закладені принципи культури створюють атмосферу на підприємстві, вибудовують зв’язки між співробітниками та допомагають працювати всьому колективу як єдиному та злагодженому механізму, що, власне, згодом і впливає на зовнішню діяльність компанії та прибуток її власників.

Внутрішня атмосфера на підприємстві / Фото Unsplash

Фінансова грамотність як основа культури

Для того, щоб підприємство працювало на прибуток, усі внутрішні суб’єкти бізнесу, тобто працівники, повинні бути фінансово грамотними. Колообіг грошей компанії не може бути таємницею чи винятково справою бухгалтерів, навпаки – має бути доступним та зрозумілим кожному працівнику.

Наймані робітники повинні знати, звідки береться їх зарплата, чому вони отримують саме таку суму і за що, власне, вони отримують гроші. Фінансова відкритість та прозорість показників від керівництва допомагає виробити почуття довіри, доброчесності та взаємоповаги на підприємстві.

Фінансові принципи варто закладати саме в основу культури компанії, зокрема завдяки відкритим обговоренням, тренінгам, курсам чи іншим інструментам. Здобувши розуміння головних грошових процесів підприємства та освоївши навички фінансової грамоти, працівники відчуватимуть себе частиною великого механізму і працюватимуть на результат.

Злагоджена робота колективу / Фото Unsplash

Як розвивати фінансову культуру

Формування внутрішніх принципів компанії відбувається поступово та часом хаотично. Власникам бізнесу необхідно втрутитися в процес та забезпечити таке:

інформування фінансових показників підприємства кожного працівника – від прибиральниці до СЕО;

строга фінансова дисципліна у всіх галузях діяльності бізнесу, не тільки в бухгалтерському відділі;

інтеграція фінансової грамоти у внутрішні процеси компанії.

Починати навчати фінансової грамоти колектив ніколи не пізно. Багато великих корпорацій щомісячно проводять курси та тренінги для своїх працівників, куди запрошують передових фінансових експертів.

Якщо у вас невеликий бізнес та немає багато найманих робітників, керувати навчальним процесом ви можете самостійно. Важливо й самому постійно навчатися фінансової грамоти, шукати нові освітні чи інвестиційні можливості та ділитися здобутими знаннями з колективом.

Фінансова грамотність працівників полягає не тільки в розумінні грошових показників компанії, але й у їх навичках керувати особистими грошовими потоками.

Обговорення фінансових показників / Фото Unsplash

Обов’язковими на підприємстві варто зробити недовготривалі тренінги, на яких колектив навчатиметься елементарного фінансового менеджменту, зокрема грошовому плануванню, інвестиціям та заощадженням.

Щомісяця можна видруковувати бланки для фінансового планування, розбирати та пояснювати деталі грошових показників компанії, залучати до обговорень бухгалтерів та фінансових експертів підприємства.

Для друку всіх необхідних навчальних матеріалів та документів радимо використовувати принтери Canon серії MegaTank. Пристрої Canon є дуже економними, адже собівартість друку однієї сторінки А4, за умов використання оригінальних чорнил, становить усього 46 копійок з урахуванням паперу. Окрім цього, вони мають універсальний дизайн та стануть стильним елементом інтер’єру будь-якого офісу.

Важливо! Чорнила та тонер виробництва Canon розроблені під конкретні пристрої з урахуванням всіх технічних характеристик. Порушуючи герметичність картриджів та використовуючи витратні матеріали сумнівної якості сторонніх виробників, ви завдаєте шкоди якості друку та можете взагалі вивести принтер з ладу.

Принтер Canon Pixma G7040 / Фото 24 канал

Окрім тренінгів та обговорень, підприємцям необхідно проявляти навички лідерства, турбуватися про фінансовий добробут працівників, давати особисті поради та ділитися з ними власним досвідом. Вмотивованість та ефективність роботи окремих людей напряму залежать від їх фінансового становища та вміння керувати грішми.

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