Фінансова грамотність українців: чому складно навчитися керувати власними грошима

В сучасному світі більшість речей вимірюються грішми. Некомпетентність в управлінні власними фінансами часто доволі дорого коштує.

Фінансова грамотність полягає в розумінні та навичках правильно створювати, зберігати та примножувати свої накопичення. Тема раціональності витрат також є однією із головних.

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Чому в Україні низький рівень фінансової грамотності

Однією з основних причин низьких знань українців у сфері управління грошима є те, що більшість населення почала керувати власними ресурсами ще за часів Радянського Союзу, в умовах примітивної фінансової системи. В її межах приймати самостійні рішення щодо витрат чи інвестицій практично було неможливо.

Перехід України до ринкової економіки створив абсолютно інші реалії фінансових відносин, і громадяни були не готовими до прийняття адекватних фінансових рішень.

Відповідно, жодних навичок управління грошима вони не змогли передати й своїм дітям, на що зараз наочно вказують різноманітні показники, зокрема індекс фінансової грамотності.

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Крім цього, протягом 30 років незалежності, в країні не працювало жодної системної програми, яка б стосувалася фінансової освіти громадян. Українці здобували знання завдяки емпіричним методам, тобто через власний досвід, й інколи доводилося платити за це велику ціну:

втрачені накопичення у надійних банках;

боргові ями в недобросовісних фінансових установах;

втрати на стрибках курсів валют тощо.

Переоцінка власних знань та вмінь

Як показує досвід, більшість українців завищують власні здібності та рівень фінансової грамоти. 9 з 10 громадян впевнені, що мають достатній, середній або ж високий рівень знань про гроші.

Натомість, лише 3 з 10 можуть розрахувати реальну переплату за кредит, маючи у своєму розпорядженні суму щомісячного платежу та термін дії договору.

Саме тому частим явищем в Україні є мікропозики у сумнівних фінансових установах, де за договором частка сплати клієнтами за користування грошима сягає від 700 до 1000 відсотків річних.

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Показники досліджень

Згідно з даними опитування USAID, в українському суспільстві спостерігаються тенденції, які негативно впливають на загальний рівень фінансової грамотності:

близько 20 відсотків громадян взагалі не заощаджують гроші;

ті, хто економить, зазвичай тримають гроші вдома – згідно з даними НБУ за третій квартал 2020 року, на руках населення знаходиться понад 92 мільярди доларів;

саме українці з найнижчими доходами найбільше виражають небажання вчитися фінансової грамоти чи розвивати власне грошове становище, сподіваючись, що гроші просто "звідкись" з'являться.

Будьте активними у розвитку власних навичок фінансової грамоти, адже це допоможе забезпечити стабільний добробут. Роздрукувати навчальні матеріали з інтернету радимо принтерами Canon серії Megatank. Пристрої Canon є надзвичайно економними, адже собівартість друку однієї сторінки А4, за умови використання оригінальних чорнил, становить усього 46 копійок з урахуванням паперу.