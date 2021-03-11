Фінансова грамотність українців: чому складно навчитися керувати власними грошима

Джерело:thepage.ua
В сучасному світі більшість речей вимірюються грішми. Некомпетентність в управлінні власними фінансами часто доволі дорого коштує.
Фінансова грамотність полягає в розумінні та навичках правильно створювати, зберігати та примножувати свої накопичення. Тема раціональності витрат також є однією із головних.
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Однією з основних причин низьких знань українців у сфері управління грошима є те, що більшість населення почала керувати власними ресурсами ще за часів Радянського Союзу, в умовах примітивної фінансової системи. В її межах приймати самостійні рішення щодо витрат чи інвестицій практично було неможливо.
Перехід України до ринкової економіки створив абсолютно інші реалії фінансових відносин, і громадяни були не готовими до прийняття адекватних фінансових рішень.
Відповідно, жодних навичок управління грошима вони не змогли передати й своїм дітям, на що зараз наочно вказують різноманітні показники, зокрема індекс фінансової грамотності.
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Крім цього, протягом 30 років незалежності, в країні не працювало жодної системної програми, яка б стосувалася фінансової освіти громадян. Українці здобували знання завдяки емпіричним методам, тобто через власний досвід, й інколи доводилося платити за це велику ціну:
Як показує досвід, більшість українців завищують власні здібності та рівень фінансової грамоти. 9 з 10 громадян впевнені, що мають достатній, середній або ж високий рівень знань про гроші.
Натомість, лише 3 з 10 можуть розрахувати реальну переплату за кредит, маючи у своєму розпорядженні суму щомісячного платежу та термін дії договору.
Саме тому частим явищем в Україні є мікропозики у сумнівних фінансових установах, де за договором частка сплати клієнтами за користування грошима сягає від 700 до 1000 відсотків річних.
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Згідно з даними опитування USAID, в українському суспільстві спостерігаються тенденції, які негативно впливають на загальний рівень фінансової грамотності: