Фінансова грамотність у світі: 3 проблеми, які варто вирішувати негайно
Вибудовування суспільства, в якому пересічна людина не зазнає фінансового стресу, починається з розвитку фінансової грамотності населення. Хоча 2020 рік супроводжувався найбільшими за останні часи фінансовими негараздами громадян, саме пандемія COVID-19 вказала на найслабші місця у галузі грошової освіти.
Джерело:KPVI
Генеральний директор американської компанії Dream Exchange Джо Чекала наголошує, що прямим шляхом до підвищення рівня фінансової грамотності людей є формування нового фондового ринку та демократизація грошового обігу.
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3 світові проблеми, які потрібно вирішити
На думку американського підприємця, людям у всьому світі необхідно навчитися розуміти, як взагалі створюється капітал та як відбувається колообіг грошей. Директор Dream Exchange виділяє 3 загальні проблеми, з якими, як він вважає, необхідно боротися негайно:
- Низький рівень фінансової грамотності студентів, які в школах нічого не вивчали про гроші, й зараз не вміють керувати власними коштами.
- Погані показники освіченості громадян багатьох країн, які не володіють базовими навичками фінансової грамотності.
- Велика сума грошей, яку люди втрачають через хибні фінансові рішення щодо витрат та ризиковані інвестиції.
За 120 років світ настільки кардинально змінився, що важко навіть уявити, що досі є люди, котрі не прогресують фінансово, а ледве виживають,
– висловлюється Джо Чекала.
Підприємець зазначає, що простим людям необхідно дати можливість виходу на міжнародні фондові ринки, розповісти про алгоритми та засади їх функціонування. Теорію завжди необхідно поєднувати з практикою, а фінансова грамотність повинна бути обов'язковою в освітніх закладах та на підприємствах.
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