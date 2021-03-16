Вибудовування суспільства, в якому пересічна людина не зазнає фінансового стресу, починається з розвитку фінансової грамотності населення. Хоча 2020 рік супроводжувався найбільшими за останні часи фінансовими негараздами громадян, саме пандемія COVID-19 вказала на найслабші місця у галузі грошової освіти.

Генеральний директор американської компанії Dream Exchange Джо Чекала наголошує, що прямим шляхом до підвищення рівня фінансової грамотності людей є формування нового фондового ринку та демократизація грошового обігу.

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3 світові проблеми, які потрібно вирішити

На думку американського підприємця, людям у всьому світі необхідно навчитися розуміти, як взагалі створюється капітал та як відбувається колообіг грошей. Директор Dream Exchange виділяє 3 загальні проблеми, з якими, як він вважає, необхідно боротися негайно:

Низький рівень фінансової грамотності студентів, які в школах нічого не вивчали про гроші, й зараз не вміють керувати власними коштами. Погані показники освіченості громадян багатьох країн, які не володіють базовими навичками фінансової грамотності. Велика сума грошей, яку люди втрачають через хибні фінансові рішення щодо витрат та ризиковані інвестиції.

За 120 років світ настільки кардинально змінився, що важко навіть уявити, що досі є люди, котрі не прогресують фінансово, а ледве виживають,

– висловлюється Джо Чекала.

Підприємець зазначає, що простим людям необхідно дати можливість виходу на міжнародні фондові ринки, розповісти про алгоритми та засади їх функціонування. Теорію завжди необхідно поєднувати з практикою, а фінансова грамотність повинна бути обов'язковою в освітніх закладах та на підприємствах.