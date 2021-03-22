Відчайдухи, які тільки починають свій шлях до підприємництва, часто мають справді унікальні ідеї для бізнесу і перебувають у постійному пошуку фінансового партнерства. Проєкти бувають неймовірно перспективними, але інвесторів насторожує рівень фінансової грамоти самого потенційного бізнесмена, і вкладати власні гроші вони не готові.

Освіта 24 за підтримки партнера Canon зібрала кілька порад для стартаперів, які бажають втілити свою мрію у життя і відкрити власну справу, але не знають, де і як знайти необхідне фінансування. Якими навичками повинен володіти бізнесмен-початківець, щоб сподобатися інвесторам та отримати грошову підтримку на старті – читайте в матеріалі.

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Чому стартапер має бути фінансово грамотним

Стартапери – часто дуже креативні та віддані своїм принципам люди. Вони генерують велику кількість цікавих ідей, готові до лідерства та хочуть працювати на користь суспільства.

Інвестори ж, з іншого боку, дуже прагматичні та мають напрацьовані роками меркантильні навички та перестороги. Гроші є їх практичним досягненням, і вони не хочуть втрачати здобуте, а тільки примножувати власні статки.

Довірити свої фінанси людині, яка потенційно не зможе їх раціонально використовувати – означає звести всі попередні здобутки нанівець.

Під час співбесід чи обговорень проєктів інвестори часто перевіряють рівень фінансової грамотності стартаперів. Отримавши відповідь на кілька простих запитань, їм одразу ж стає зрозуміло, наскільки людина готова піклуватися про фінансову складову проєкту та чи спроможна вона нести особисту відповідальність.

Довіра інвесторів / Фото Pexels

Чого хочуть інвестори

Інвестори самі перебувають в пошуках перспективних проєктів. Грошові вкладення в чужу справу для них – це партнерство та можливість прибутку, а не меценатство. Вони шукають серйозних людей, які крім генерування цікавих ідей володіють ще низкою необхідних навичок та розуміють весь комплекс аспектів функціонування бізнесу.

Стратегія

Щоб знайти інвесторів, які зацікавляться вашим проєктом, необхідно скласти стратегічний план пошуків. Для початку варто проаналізувати кілька подібних до вашого стартапів, які вже вийшли на ринок надання послуг чи продажу товарів. Спробуйте дізнатися, коли ці компанії розпочали свою діяльність та хто інвестував у проєкти на старті.

Таким чином можна скласти список ваших потенційних фінансових партнерів. Першим, кому ви представите власну ідею, повинен бути інвестор з найвірогіднішим потенціалом.

Стратегія пошуку інвесторів / Фото Pexels

Зв’язки

Платформи на кшталт LinkedIn можуть звести вас з потрібними людьми. Часто не стартапери знаходять інвесторів, а навпаки, і тут важливо забезпечити можливість такого сценарію.

Використайте всі можливі соціальні мережі, створіть власний вебсайт. Такі кроки якщо й не допоможуть відразу знайти інвестора, то точно забезпечать впізнаваність вашого бренду та імені серед широкої аудиторії.

Знайдіть вже успішних бізнесменів зі свого оточення та постійно спілкуйтеся з ними. Спробуйте зрозуміти, хто й чому є на слуху, намагайтеся зробити все для того, щоб обговорювали саме вас та ваші проєкти.

Бізнес-зв’язки / Фото Unsplash

Щирість

Інвестори хочуть бачити вашу пристрасть та бажання втілити проєкт у життя. Презентуючи свій бізнес-план, ніколи не починайте розмову зі складних термінів та показників, виписаних із книжок про ведення бізнесу.

Представлення ідеї повинне зачепити потенційного фінансового партнера, щиро розповісти про унікальність вашого проєкту та вас як майбутнього керівника. Інвестори чують одні й ті ж тези постійно, тому подбайте про оригінальність.

Для друку унікальних бізнес-планів та інших матеріалів для презентації проєктів інвесторам радимо використовувати принтери Canon серії MegaTank. Вміст чорнильниць пристроїв дозволяє видрукувати до 12 000 чорно-білих сторінок (15 200 в режимі економії) та до 7 700 сторінок у кольорі.

Принтери Canon Pixma G підійдуть для виготовлення візиток, рекламних флаєрів та банерів. Вони розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину в чорно-білому та 5 зображень на хвилину в кольоровому форматі.

Принтери прості у використанні та обслуговуванні. Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги.

Принтери Canon серії MegaTank / Фото 24 канал

Взаємодія

Запам’ятайте, що у будь-якому стартапі не тільки інвестор допомагає вам, але й ви інвестору. Ніколи не спрямовуйте розмову у формат прохання про фінансову допомогу і ні за яких обставин не тисніть на жалість.

Інвесторам подобаються рішучі та впевнені у собі люди. Якщо ви представите себе і свій проєкт як вигідну інвестицію та можливість хорошого партнерства, потенційний вкладник почуватиметься щасливчиком, що йому випала нагода попрацювати з вами.

Глобалізація

Якщо ви володієте англійською мовою, то обмежувати себе лише українськими можливостями джерел фінансування не варто. В пошуковиках можна знайти безліч міжнародних платформ, де стартапери обмінюються своїми ідеями, а інвестори виловлюють найкраще та вкладають гроші в найцікавіше.

Навіть проєкти малого місцевого та регіонального бізнесу часто фінансуються закордонними інвесторами, тому необхідно розглядати всі наявні можливості та використовувати їх сповна.

Глобальні можливості / Фото Unsplash

Навички

На етапі підготовки до зустрічі з потенційним інвестором не треба запам’ятовувати цілі абзаци зі свого бізнес-плану. Безумовно, необхідно знати все про свій проєкт, але також підготуватися до неочікуваних запитань.

Інвестор може змоделювати різні ситуації і захоче почути, як ви будете діяти за певних обставин. В більшості випадків доведеться імпровізувати, але щоб знайти відповідь, яка таки сподобається потенційному партнеру, необхідно попрацювати над основними принципами фінансової грамоти.

Вивчіть все про складні та прості відсотки, детальніше ознайомтесь із податковою системою, розгляньте різні види співпраці інвестора та стартапера, проаналізуйте всі можливі негативні та позитивні сценарії розвитку вашого підприємства.

Розвивайте власні навички ведення бізнесу / Фото Unsplash

Якщо інвестор на першій зустрічі відмовився вкладати гроші у ваш проєкт, не посоромтеся запитати, чому він прийняв таке рішення. Запропонуйте допрацювати те, що йому не сподобалося, і спробуйте домовитися про ще одну зустріч.

Наполегливість, впевненість у собі та своїх силах, а також високий рівень фінансової грамоти є запорукою успіху будь-якого проєкту. Ці навички оцінять навіть найскептичніші інвестори, і якщо з тих чи інших причин вони все ж відмовляться бути вашими фінансовими партнерами, то щонайменше розкажуть про вас та цікаву ідею іншим.

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