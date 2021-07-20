Згідно з даними Blogg.org, в Instagram свої професійні акаунти ведуть щонайменше 500 тисяч ліцензованих інфлюенсерів. Розповідаємо про 5 найцікавіших блогів, у яких дописують експерти з галузі фінансів.

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На кого варто підписатись

Обираючи соціальні мережі як майданчик для обміну досвідом, інфлюенсери зазвичай орієнтуються на молодь. У Instagram, до прикладу, 90% користувачів є представниками вікової категорії до 35 років. Пропонуємо підписатись на 5 цікавих блогів, які своїм контентом здатні зацікавити будь-яку аудиторію.

Експертка у галузі фінансів з Нью-Йорку називає себе "фінансовою попзіркою", і з цим титулом важко посперечатись. Її мета – зробити фінансову грамотність доступною для кожного та допомогти підписникам забезпечити добробут.

Блогерка розповідає про можливості заощадження коштів, поєднує фінансові терміни з попкультурою та гумором, щоб зробити фінансову галузь зрозумілою для пересічного читача.

Матір-одиначка, яка не дозволила розлученню вплинути на фінансовий добробут її сім'ї. Даяна допомагає вибратись з боргових ям та створити правильний сімейний бюджет, аби досягнути реальних довготермінових цілей.

Коли більшість блогерів звикли працювати самотужки, інші пропагують фінансову грамотність у парах чи цілих групах. Подружжя Макнілі розповідає про те, як взяти контроль над особистими фінансами та навчитись жити без боргів. Окрім інстаграм-сторінки, сімейна пара також має канал на YouTube.

Тарра Джексон під псевдонімом "Мадам Гроші" є фінансовою консультанткою та письменницею. До цього дівчина запустила революційну онлайн-платформу DUALpreneur – ресурс, який допомагав бізнесу та приватним особам краще контролювати грошові потоки.

Сенді Сміт любить навчати фінансової грамоти, посилаючись на власний досвід. У скрутних обставинах дівчина заборгувала банку 100 000 доларів, і розповідає у власному блозі про те, як їй вдалось цей борг погасити.

Порада! Підвищуйте власний рівень фінансової грамоти за допомогою не тільки соцмереж, але й корисних друкованих матеріалів. Роздрукувати їх допоможуть принтери Canon серії MegaTank, які є простими у використанні та обслуговуванні. Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги.