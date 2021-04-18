У 2021 році доступ до ефективних інтернет-ресурсів, зокрема книг, подкастів та курсів, став обов'язковим для власників підприємств. Де шукати корисну інформацію – далі у матеріалі.

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№1 Простий шлях до багатства

Ефективне управління бізнесом вимагає правильного планування, саме тому "Простий шлях до багатства" – це чудова книга, з якої слід розпочати розвиток рівня фінансової грамоти.

Автор застосував унікальний підхід до написання своєї книги та пропонує безліч порад щодо отримання прибутку.

Ця книга висвітлює теми боргу, фондового ринку, інвестицій, оподаткування, а також фінансової незалежності власників бізнесу.

Книга також наводить приклади методів шахрайства, щоб ви могли уникнути втрати дорогоцінних ресурсів.

№2 So Money Podcast

Створений бізнес-стратегом та авторкою бестселерів, які отримали безліч міжнародних нагород, So Money Podcast навчить вас усьому, що вам потрібно знати про фінансову грамотність.

Ведуча визначила своєю місією інформувати слухачів про останні поради та стратегії щодо управління особистими та діловими фінансами.

Цей подкаст охоплює такі теми, як електронна комерція, фінансові цілі, інвестиції, а також огляди програм управління фінансами, які ви можете завантажити та випробувати.

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№3 Курси фінансів та економіки

Якщо ви шукаєте детальніший огляд щодо управління бізнесом, економіки та фінансової грамотності, Khan Academy – чудовий вибір з багатьох причин.

Це безкоштовний навчальний ресурс, яким ви можете користуватися у вільному доступі.

Курси охоплюють дуже широкий спектр тем управління фінансами, починаючи від макро- та мікроекономіки до оподаткування, бухгалтерського обліку та банківської справи.

Після цього ви можете заглибитися у попит та пропозицію, управління виробництвом та інші більш професійні фінансові теми.

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№4 Поруч із мільйонером

Повертаючись до друкованих видань, The Millionaire Next Door – чудовий вибір для підприємців, які мають великі амбіції. Автор успішно виділив сім рис, якими поділилися успішні власники бізнесу та мільйонери, розбираючи їх на практичні поради.

Ця книга не присвячена технічним аспектам фінансової грамотності та управління грошима, натомість допоможе в особистому коучингу для власників бізнесу.

Книга розповідає про реальні приклади людей, які стали мільйонерами завдяки розумному управлінню фінансами.

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№5 Посібник з грошей

Управління підприємством часто може бути виснажливим, особливо якщо ви власник малого бізнесу або стартапу, у якого багато справ.

Посібник з грошей написаний з метою допомогти підприємцям більш професійно управляти своїм бізнесом.

Авторка розповідає про складні терміни та фінансові показники простими словами – зрозуміло буде навіть підліткам, які ніколи не мали великих статків.