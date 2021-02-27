Фінансова грамотність та освіта – це два різні поняття: пояснення і поради від експертки

Американська фінансова експертка та освітня активістка Лінда Девіс Тейлор не поділяє думки, що навчання фінансової грамоти є "магічним ключем" до грошового успіху молодого покоління.

Лінда виступає за вивчення фінансової грамоти у школах та вишах, але наголошує, що зазвичай концепції "фінансової грамотності" та "фінансової освіченості" люди трактують неправильно, і часто поєднують їх в одне загальне поняття, чого робити не слід.

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В чому різниця між поняттями

Зрозуміти теорію фінансової грамотності доволі нескладно, але застосувати навички на практиці часом буває не так просто. Відтак, фінансова грамотність є певним досягнутим рівнем знань, а фінансова освіта – постійним та безперервним пізнавальним процесом.

Якщо ви навчилися читати, то вас вже можна назвати грамотною людиною. Але якщо ви лише вивчили алфавіт та можете прочитати слова, не вкладаючи в них жодного сенсу, не розуміючи їх, то й рівень ваших навичок залишається низьким,

– наголошує Тейлор.

Таким чином, розуміння основ бюджетування, заощаджень та навіть відсотків свідчить про наявний рівень фінансової грамотності, але вміння застосовувати навички в реальному житті – це вже наслідок хорошої фінансової освіти.

Як бути не тільки фінансово грамотним, але й освіченим

Займатися фінансовою освітою, на думку експертки, варто постійно. Якщо у вас є партнер чи діти, то й їх навички обов'язково треба розвивати.

Фінансова освіта як сімейна цінність. Часто батьки припускають, що дітям нема чого більше навчатися, бо вони вже вміють рахувати гроші та розраховуватися в магазині. Насправді, необхідно не зупинятися на основах та розвивати в родині атмосферу допитливості, в якій фінансові рішення вимагатимуть постійного критичного мислення.

Етапність фінансової освіти. Неможливо прожити за одними й тими ж фінансовими принципами усе життя. На думку Лінди Тейлор, на кожному етапі варто переосмислювати власні та родинні грошові догми, будь то переїзд в інше місто, купівля нерухомості, зміна робочого місця чи поява в сім'ї дитини.