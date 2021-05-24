Фінансова грамотність населення має стати пріоритетом для відповідальних лідерів, – експерт

Хоча фінансовий сектор невпинно розвивається, згідно з даними Світового банку, показники фінансової грамотності населення залишають бажати кращого. Рівень споживчого боргу зростає, і безліч людей потрапляють до кредитних пасток.

На думку СЕО міжнародної кредитної компанії Wonga Бретта ван Асвегена, за фінансову грамотність населення повинні відповідати перш за все впливові лідери. Їх інтервенція з метою підвищення фінансової інклюзії допоможе покращити загальне становище, а також навчити людей приймати правильні грошові рішення, займатись бюджетуванням, і тим самим підвищувати рівень економіки країни.

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Хоча останнім часом з'являється безліч освітніх ініціатив на тему грошей, їх координація повинна покращуватись. Велика частка населення не має доступу до всіх фінансових та освітніх можливостей.

Я переконаний, що фінансова грамотність споживачів грошових послуг сьогодні є одним із найпріоритетніших напрямків для більшості держав. Низькопробна або взагалі відсутня фінансова освіта є чинником безлічі проблем – від високих показників бідності до екстремально великого рівня споживчого боргу,

– наголошує Асвеген.

Експерт закликає інфлюенсерів, державних діячів, а також відомих людей розповідати своїй аудиторії про теми грошей, інформувати про можливості та права споживачів фінансових послуг, а також створювати і брати участь у різноманітних освітніх ініціативах.