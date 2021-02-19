Фінансова грамотність міленіалів: молоді підприємці переоцінюють свої навички – дослідження

Платформа Xero провела дослідження канадського малого бізнесу та визначила рівень фінансової грамотності підприємців різних вікових категорій. Найбільші прогалини у знаннях виявили серед покоління міленіалів.

Всього в опитуванні взяли участь 800 керівників малого бізнесу різних вікових категорій. Згідно зі статистикою, підприємці віком від 18 до 34 років мають найменше знань про управління коштами.

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Результати дослідження

Власникам малого бізнесу запропонували заповнити анкети, які містили кілька запитань. Учасників дослідження розділили за трьома поколіннями:

міленіали (18 – 34 роки);

покоління Х (35 – 54 роки);

бебі-бумери (55 і більше років).

На відміну від бебі-бумерів та покоління Х, міленіали висловлюються песимістично щодо розвитку свого бізнесу в майбутньому через COVID-19 та робили максимальну ставку на рекламу в соціальних мережах.

Хоча більшість міленіалів (62%) вважають, що вони є фінансово грамотними, їх покоління отримало найнижчу оцінку знань про гроші "D", і це найгірший показник серед усіх вікових категорій.

Бебі-бумери отримали "В", що є найкращим результатом, а покоління Х оцінено на "С". Максимальну кількість балів "А" не здобуло жодне з поколінь.

Звіт бізнес-платформи Xero показує, що на сьогодні лише 20% всього малого бізнесу в Канаді належить підприємцям покоління міленіалів.

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Що відомо про бізнес-платформу Xero

Xero є бухгалтерською програмною платформою для малого бізнесу, яка налічує 2.45 мільйона передплатників у всьому світі. Завдяки ресурсу власники невеликих підприємств мають доступ до всіх фінансових даних в режимі реального часу.

Платформа має понад 800 різних функцій, а також приєднана до більше ніж 200 банків та фінансових установ. У 2020 та 2021 роках Xero було внесено до Індексу гендерної рівності Bloomberg.