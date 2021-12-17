За ними будуть навчатися 5 пілотні класи вже цього навчального року та всі інші п’яті класи – з й вересня 2022. Відповідний наказ опубліковано на сайті ІМЗО.

До теми Перших учнів НУШ вчили без затверджених освітніх програм та без держстандарту

Міносвіти до вже наявних 82 модельних програм додали ще п’ять. Зокрема, видали гриф "Рекомендовано МОН" таким програмам:

Модельна навчальна програма " Інформатика . 5 – 6 класи" для шкіл (авторів – Козак Л. З., Ворожбит А. В.)

. 5 – 6 класи" для шкіл (авторів – Козак Л. З., Ворожбит А. В.) Модельна навчальна програма " Досліджуємо історію і суспільство . 5 – 6 класи (інтегрований курс)" для шкіл (автори – Гісем О. В., Мартинюк О. О., Гісем О. О., Охредько О. Е.)

. 5 – 6 класи (інтегрований курс)" для шкіл (автори – Гісем О. В., Мартинюк О. О., Гісем О. О., Охредько О. Е.) Модельна навчальна програма " Підприємництво і фінансова грамотність ". 8 – 9 класи для шкіл (автор – Панченко С. Ю.)

". 8 – 9 класи для шкіл (автор – Панченко С. Ю.) Модельна навчальна програма " Довкілля . 5 – 6 класи (інтегрований курс)" (автор – Григорович О. В.)

. 5 – 6 класи (інтегрований курс)" (автор – Григорович О. В.) Модельна навчальна програма "Пізнаємо природу. 5 – 6 класи (інтегрований курс)" (автор – Бобкова О. С.)

Тепер у переліку 87 програм. Їх із цього навчального року пілотуватимуть у 5-х класах у 136 школах.

В ІМЗО додають, що кількість модельних навчальних програм не є остаточною, оскільки авторські колективи і надалі їх можуть розробляти для впровадження нового змісту освіти в школах.

Що відомо про НУШ в Україні "Нова українська школа" – це головна реформа МОН під керівництвом колишньої міністерки Лілії Гриневич. Її мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не лише знання, а й вміння застосовувати їх.



Впроваджувати її почали з учнів перших класів. Так, у 2018 році нові стандарти тестували у 100 школах по всій країні, а в 2018/2019 навчальному році українські першокласники почали навчатися за новою системою.



Також МОН вже запустило реформу "Нової української школи" у 5 – 9 класах. Проєкт розраховують провести протягом 2021 – 2027 років у три етапи. Наразі за програмою НУШ навчаються пілотні 5 класи 136 шкіл.



До слова, у Чернівцях тепер немає шкіл – лише гімназії та ліцеї. Проте змінилися не тільки назви закладів освіти, а й статуси. Це відбувається в рамках реформи Нової української школи. Деталі – читайте у статті.