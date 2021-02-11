Електронна платформа "Дія. Бізнес" створила навчальний серіал для потенційних та досвідчених підприємців. Окрім відеороликів, користувачам пропонують ознайомитися з конкретними даними окремого бізнесу з поясненнями у форматах PDF та Excel.

Навчальні відео "Фінансова грамотність для підприємців" мають на меті допомогти потенційним та досвідченим бізнесменам покращити навички управління власними коштами.

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Що відомо про проєкт

Підготовка навчального серіалу стала можливою завдяки підтримці міжнародних партнерів в рамках чотирирічного проєкту IFC "Фінансова інклюзія задля економічного зростання в Україні", який реалізується спільно з Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії та Фондом ефективного врядування Великої Британії.

Серіал складається з 20 уроків тривалістю близько 3 хвилин та окремих відео з поясненнями від 10 до 20 хвилин. Проєкт пропонує ознайомитися з основами бізнес-фінансів, важливими показниками та розрахунками у підприємницькій діяльності.

Де переглянути серіал

Відеоролики доступні для безкоштовного перегляду на некомерційній платформі "Дія. Бізнес" для авторизованих користувачів. Щоб зареєструватися на онлайн-ресурсі, необхідно вказати свою електронну пошту, придумати пароль та перейти за посиланням, яке надішлють на поштову скриньку.