Ще на початку 2000 років популярними стали дослідження в галузі фінансів середніх та малих підприємств. Кілька світових організацій провели опитування, у яких визначили рівень та якість знань керівників для ефективного управління грошовими потоками.

Більшість таких досліджень мали на меті визначити фінансовий клімат підприємств, та саме результати обізнаності керівників шокували експертів. До прикладу, в Канаді на найпростіші запитання про гроші змогли дати правильну відповідь тільки 42% підприємців.

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Спостерігалася тенденція завищеної впевненості бізнесменів у власних знаннях. 70% людей назвали себе фінансово грамотними, та лише 30% з них обрали правильні відповіді бодай на половину запитань.

Управління бізнес-фінансами

Важливо вміти керувати та тверезо оцінювати власні можливості. Оскільки фінансова грамотність це цілий комплекс знань, а не можливість дати правильну відповідь на кілька простих запитань, такій навичці необхідно постійно навчатися.

Власники малого бізнесу, які постійно покращують свої знання у сфері фінансів, завжди готові до викликів, які виникають на їх шляху. Вони вміють визначити ефективність наявних коштів, правильно сплачувати податки та не бояться жодних перевірок фіскальних служб.

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Фінансова грамотність та успіх бізнесу напряму залежать одне від одного. Професійність керівників дозволяє правильно розпоряджатися всіма доходами та контролювати витрати компаній.

Наймані робітники та їх знання про гроші

Дбати про сприятливий фінансовий клімат на підприємстві повинні не лише керівники. Якщо на фірмі працюють наймані робітники, їх рівень фінансової грамотності також є суттєво важливим фактором.

Працівники, які розуміють всі деталі та аспекти фінансової складової бізнесу, вміють визначити реальний обіг доходів та витрат підприємства, можуть стати міцною опорою у розвитку вашої справи.

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Зрозумівши всі фінансові аспекти бізнесу, вони перейматимуться вашим успіхом, наче власним, й почнуть працювати на результат.

Як вчитися фінансової грамотності

Фінансова грамотність зараз є трендом у галузі розвитку підприємництва. Існує безліч курсів, тренінгів та цілих факультетів у вишах, які дозволяють підвищити рівень знань про гроші.

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Не потрібно здобувати кваліфікацію бухгалтера чи фінансового експерта, натомість постійно шукати можливість покращити власні навички, зокрема спілкуватися з фахівцями у цій галузі.

Необхідно регулярно слідкувати за інноваціями та можливостями інвестицій, читати тематичну літературу та знаходити оптимальне застосування ресурсів компанії.