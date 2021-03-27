Фінансова грамотність є основою для правильного управління грошима. Оскільки в цій галузі багатьом людям не вистачає знань, покращити ситуацію можна завдяки безкоштовним додаткам.

Застосунки для підвищення рівня фінансової грамоти стануть корисним інструментом для полегшення процесу управління особистими коштами чи сімейним бюджетом. Більшість програм спрямовані на поглиблення знань дорослих, але є декілька, які можуть стати цікавими та повчальними для дітей.

Цікаво Монетизувати можна все: як перетворити хобі на успішний бізнес – поради від мільярдерки

Zogo

Zogo вирізняється своїм простим інтерфейсом. Користувачі додатку мають можливість слідкувати за своїм прогресом у вигляді дерева, яке зростає після проходження різних модулів із навчальними матеріалами та завданнями.

В застосунку можна навчитися різноманітних фінансових концептів, зокрема бюджетуванню, заощадженням та створенню капіталу.

Кожен модуль складається із невеликих уроків, які можна пройти всього за кілька хвилин. Програма дозволяє обміняти бали на подарункові сертифікати від американських компаній, таких як Амазон, Таргет та Старбакс.

Додаток можна завантажити на пристрої IOS та Android. Середній бал застосунку на основі відгуків користувачів складає 4.7 пунктів з 5.

RoosterMoney

RoosterMoney буде корисним для батьків, які систематично хочуть виплачувати своїм дітям невеликі суми кишенькових грошей.

В додатку можна оптимізувати автоматичні грошові перекази на банківський рахунок дитини, скласти список завдань, а також відслідковувати прогрес дитячих заощаджень.

Зароблені дітьми гроші можна розподіляти на кілька рахунків, зокрема:

для витрат;

для накопичень;

для довготермінових фінансових цілей.

Середній рейтинг застосунку має 4.65 пунктів з 5 можливих. Завантажити додаток можна безкоштовно з App Store та Google Play. Стандартна версія має обмежений функціонал, однак за невелику одноразову плату можна розширити можливості програми.

Цікаво Як навчити дітей фінансової грамотності: поради для батьків

Investmate

Investmate є корисною платформою для дорослих, які бажають підвищити рівень власної фінансової грамоти. Додаток пропонує пройти кілька курсів від провідних американських грошових експертів.

Навчальні матеріали зібрані у форматі тексту, різноманітних відео- та аудіофайлів, а також низки завдань, кросвордів та квізів.

Середній бал застосунку визначено користувачами як 4.75 з 5. Завантажити додаток можна на пристрої IOS та Android.

World of Money

World of Money не обмежується однією віковою категорією своїх користувачів. Тут можна знайти уроки фінансової грамотності у формі відеомодулів із завданнями як для дітей, так і для дорослих.

Додаток містить безліч корисної інформації про те, звідки беруться гроші, як їх заощаджувати та які інвестиції варто обрати в залежності від доступної суми.

Застосунок оцінено користувачами на 5 з 5 балів, однак відгуків поки не дуже багато, адже програма з'явилася в магазинах App Store та Google Play лише минулого місяця.

Цікаво Нова освітня ініціатива: українських школярів навчатимуть за допомогою серіалу

Penny

Penny не є простою та систематизованою навчальною платформою. Користувачі самостійно можуть обрати формат реєстрації свого аккаунту як фінансового коуча чи слухача уроків.

В додатку люди з різних галузей розповідають про власний досвід, пов'язаний із фінансами. Тут можна почерпнути корисну інформацію про заощадження, інвестиції, купівлю нерухомості, а також сплату податків чи боргів.

Середній рейтинг програми в App Store сягнув 4.7 пунктів, а у Google Play – цілих 5 пунктів.