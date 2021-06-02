Зокрема на території кампусу університету розмістять лимонадні стенди. Учні початкових класів влітку зможуть продавати тут напої власного виробництва та отримати свої перші прибутки.

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Організатори планували, що школярі початкових класів влаштують брейнринг на теми фінансів, однак через пандемію захід довелось перевести в онлайн-режим.

Учні середніх класів візьмуть участь у низці цікавих воркшопів та презентацій про гроші, бюджетування та інвестиції від партнера ініціативи FirstOntario.

Для старшокласників організатори записали окремий подкаст під назвою FinTip$, у якому розповідають про студентські позики, податки та плату за навчання у вищих навчальних закладах.

Канадські старшокласники можуть прослухати цікавий подкаст / Фото Pexels

Наразі обговорюється розробка та створення окремих онлайн-платформ, до яких канадські школярі матимуть вільний доступ, і зможуть дізнатись про базові поняття у галузі фінансів.

Контракт про співпрацю між кредитною спілкою та університетом підписано на наступні 4 роки.