Фінансова грамота для жінок: медіаплатформа запускає безкоштовні курси для домогосподарок

Американська цифрова медіаплатформа TheSkimm запустила безкоштовні онлайн-курси фінансової грамоти для жінок під назвою SkimmU.

Програма передбачає 4 онлайн-зустрічі з фінансовими експертками тривалістю 45 хвилин, які допоможуть домогосподаркам освоїти навички управління власним та сімейним бюджетами, а також здобути знання про інвестиції та відкриття власної справи.

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Що відомо про платформу TheSkimm

TheSkimm є американською медіаплатформою, яка займається розсиланням актуальних новин для жінок через електронну пошту. Зазвичай це редаговані подієві історії з різних засобів інформації, переписані простими словами та які легко читати.

Зараз медіа налічує понад 7 мільйонів підписниць по всьому світу, має власний мобільний додаток, бере активну участь у феміністичному русі та займається просвітницькою діяльністю жінок.

Детальніше про курси

Зустрічі відбуватимуться в онлайн-режимі з 25 березня до 15 квітня. Спікерки курсів – американські авторки книжок про фінанси, ведуча подкасту про гроші та СЕО-експертки.

В програмі зустрічей:

Психологія грошей . Жінки навчаться приймати правильні фінансові рішення, виробляти відчуття впевненості в собі та контролювати емоції.

. Жінки навчаться приймати правильні фінансові рішення, виробляти відчуття впевненості в собі та контролювати емоції. Бюджет для великих цілей . Спікерка розповідатиме про те, які фінансові цілі є реалістичними, як планувати бюджет та уникати непередбачуваних витрат.

. Спікерка розповідатиме про те, які фінансові цілі є реалістичними, як планувати бюджет та уникати непередбачуваних витрат. Початок власної справи . Домогосподаркам допоможуть перетворити хобі у прибутковий бізнес. Жінки навчаться відкривати свої таланти, знаходити потенційних клієнтів та управляти заробленими грошима.

. Домогосподаркам допоможуть перетворити хобі у прибутковий бізнес. Жінки навчаться відкривати свої таланти, знаходити потенційних клієнтів та управляти заробленими грошима. Інвестиції 101. Спікерка відкриє секрети світу інвестицій, розповість про необхідні на те ресурси, а також допоможе обрати найвигідніші варіанти для грошових вкладів.

Зареєструватися на безкоштовні курси фінансової грамоти для жінок можна через онлайн-форму на сайті проєкту. На кожну з чотирьох зустрічей реєстрація проходить окремо. Заходи проводитимуться англійською мовою.

Тизер до курсів SkimmU: дивіться відео