Фінансова грамота для жінок: медіаплатформа запускає безкоштовні курси для домогосподарок
Американська цифрова медіаплатформа TheSkimm запустила безкоштовні онлайн-курси фінансової грамоти для жінок під назвою SkimmU.
Джерело:SkimmU
Програма передбачає 4 онлайн-зустрічі з фінансовими експертками тривалістю 45 хвилин, які допоможуть домогосподаркам освоїти навички управління власним та сімейним бюджетами, а також здобути знання про інвестиції та відкриття власної справи.
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Що відомо про платформу TheSkimm
TheSkimm є американською медіаплатформою, яка займається розсиланням актуальних новин для жінок через електронну пошту. Зазвичай це редаговані подієві історії з різних засобів інформації, переписані простими словами та які легко читати.
Зараз медіа налічує понад 7 мільйонів підписниць по всьому світу, має власний мобільний додаток, бере активну участь у феміністичному русі та займається просвітницькою діяльністю жінок.
Детальніше про курси
Зустрічі відбуватимуться в онлайн-режимі з 25 березня до 15 квітня. Спікерки курсів – американські авторки книжок про фінанси, ведуча подкасту про гроші та СЕО-експертки.
В програмі зустрічей:
- Психологія грошей. Жінки навчаться приймати правильні фінансові рішення, виробляти відчуття впевненості в собі та контролювати емоції.
- Бюджет для великих цілей. Спікерка розповідатиме про те, які фінансові цілі є реалістичними, як планувати бюджет та уникати непередбачуваних витрат.
- Початок власної справи. Домогосподаркам допоможуть перетворити хобі у прибутковий бізнес. Жінки навчаться відкривати свої таланти, знаходити потенційних клієнтів та управляти заробленими грошима.
- Інвестиції 101. Спікерка відкриє секрети світу інвестицій, розповість про необхідні на те ресурси, а також допоможе обрати найвигідніші варіанти для грошових вкладів.
Зареєструватися на безкоштовні курси фінансової грамоти для жінок можна через онлайн-форму на сайті проєкту. На кожну з чотирьох зустрічей реєстрація проходить окремо. Заходи проводитимуться англійською мовою.
Тизер до курсів SkimmU: дивіться відео
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