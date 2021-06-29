Юнацький максималізм, бажання отримати все й одразу та якнайшвидше уникнути впливу батьків на прийняття рішень, разом з низьким рівнем фінансової грамотності – часто призводять до необдуманих кроків. Розповідаємо про найпоширеніші фінансові помилки молоді та те, як їх уникнути.

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Кредитна історія

Безліч молодих людей не сприймають грошові позики, кредитну історію та кредитний рейтинг серйозно. Ба більше, далеко не кожен може дати конкретне визначення усім цим поняттям.

Доволі часто кредитні гроші молодь сприймає як свої власні, користується ними необдумано, не передбачає можливостей та не складає планів їх повернення.

Зазвичай за легковажне ставлення до цього фінансового інструменту доводиться чимало заплатити – у вигляді великих складених відсотків, які пропорційно накопичуються та стають все більшими.

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Економія та заощадження

Чим молодше покоління – тим менше статистично воно думає про те, як зекономити чи відкласти гроші. Молоді люди звикли жити одним днем та не переймаються тим, що дуже сильно переплачують.

Виправдання у всіх одне й те ж: "Я цього заслужив(-ла)". Найтиповіші кейси такі:

великі витрати на віртуальні забаганки, зокрема онлайн-ігри та різноманітні підписки на інтернет-ресурси;

накопичення дорогих предметів гардеробу, необдуманий та емоційний шопінг, гонитва за брендами;

щотижневе відвідування салонів краси, манікюр, педикюр, зміна зачіски тощо;

купівля дорожчого з думкою про те, що воно завжди краще та якісніше.

Разом з тим, далеко не всі вміють відрізнити бажання від потреб, а про порівняння цін навіть не мовиться.

Молоді складно розрізнити бажання від потреб / Фото Pixabay

Страхування та фінансові подушки безпеки

Про страхування життя, майна чи здоров'я дбає дуже мало людей. Хоча в країнах Європи медичне страхування є, наприклад, обов'язковим, в Україні про це задумуються лише тоді, коли справді трапляється біда.

Те ж саме стосується фінансових накопичень, які можуть покрити будь-які ризики у найнепередбачуваніших ситуаціях, таких як втрата доходу чи вимушена зміна місця проживання.

Фінансові подушки безпеки є чудовою практикою, яка дозволяє розв'язати нагальні проблеми, про які у повсякденному житті, на жаль, мало хто задумується.

Варто подбати про медичне страхування / Фото Pixabay

Освіта та фінансова грамотність

Хороша освіта все швидше втрачає свою цінність, а до навчання у школах та університетах ставляться як до необхідності, а не як до можливостей.

Проблема також стосується фінансових знань – лише невеликий відсоток молоді цікавиться податковою системою всередині країни, ринком інвестицій та всіма доступними їм фінансовими інструментами.

Розберіться у податковій системі країни / Фото Pexels

Лише на третьому десятку доводиться стикатись з реальними фінансовими проблемами, які молодь звикла ігнорувати або розв'язувати інтуїтивно, з помилками та втратами. Цього всього можна було б уникнути, якби ще змалку батьки подбали про їх рівень фінансової грамоти.

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Табу на фінансові теми

Вибудовуючи свої перші серйозні стосунки, романтика та відчуття щастя затьмарюють раціональний аналіз ситуації. Насправді ж, коли у парі розвивається табу розмов на тему грошей, це нерідко призводить до розірвання відносин.

Про гроші можна і треба говорити – тільки так можна забезпечити справді хороше та щасливе спільне життя у добробуті.

Фінансові теми не можуть бути табу / Фото Pexels