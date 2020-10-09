Фіналіст Global Teacher Prize Ukraine, учитель початкових класів Андрій Олійник розповів, що для нього означає професія вчителя, як він навчає учнів та чому вирішив взяти участь у конкурсі.

Про це він розповів під час прямого ефіру на своїй сторінці у фейсбуці 5 жовтня, на День вчителя.

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За його словами, бути вчителем – це швидко адаптуватися до нових реалій, готувати уроки до пізньої ночі, перевіряти роботи учнів в будь-який час, викладати в класі і онлайн, заповнювати звіти, а ще надихати та підтримувати дітей.

Про вчителювання та ставлення до учнів

Андрій Олійник розповів, що він з повагою ставиться до своїх учнів, цінує їхнє бачення світу і найголовніше – сприймає їх такими, якими вони є.

А сила їхніх обіймів свідчить про неймовірну любов. Кожен з них настільки сильно мене обіймає, що я розумію – це величезна любов. Як я їх відпускатиму, не знаю. Для мене це буде сильний стрес,

– додає він

Вчитель зазначив, що учням не вистачає іноді простого "дякую". До прикладу, можна дякувати за виконану контрольну чи домашню роботу, порядок на парті – діти цього чекають найбільше.

Адже, як вважає Андрій Олійник, саме вчителі є головними мотиваторами учнів: "Головне те, що в серці педагога: що він дасть дітям, як виховає їх, чи навчить їх доброті та чи навчить співчувати один одному". Про свій клас фіналіст Global Teacher Prize відгукується дуже тепло.



Андрій Олійник на конкурсі Global Teacher Prize / Фото "Укрінформ"

За його словами, найбільше бажання педагога – це прищепити дітям любов до всього, що їх оточує. І здається, з цим завданням він справляється на всі 100%. Андрій Олійник переконаний, що завжди необхідно ділитися тим добром, яке в ній є.

До того ж, під час прямого ефіру він чесно зізнався, що не досконало знає методику, але викладає так, як відчуває. Помиляється, іноді падає, але це абсолютно нормально.

Про свою участь у конкурсі

Участь в премії Global Teacher Prize Ukraine – це один з найщасливіших періодів у життя вчителя. Андрій Олійник висловів вдячність усій освітянській, батьківській та учнівській спільноті за підтримку.

"Я зрозумів, що за моєю спиною ростуть крила. Кожного дня отримував слова підтримки. Це така велика мотивація працювати. Ти розумієш, що в тебе вірять люди. Тебе чекають діти, які також в тебе вірять. І це найголовніше", – наголошує Андрій Олійник.

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За його словами, в такі моменти відчуваєш себе супергероєм. Раніше він і мріяти не міг про те, що стане одним із фіналістів Global Teacher Prize Ukraine. Але простий вчитель з Кам'янського, який викладає всього 3 роки, зумів стати учасником престижної української премії.

Відомо, що незабаром Андрій Олійник планує відвідувати педагогічні коледжі та університети, аби надихати студентів власним прикладом.