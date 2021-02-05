Фінал конкурсу "Учитель року – 2021" будуть проводити дистанційно

Останній етап Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2021" будуть проводити у дистанційному режимі. Фінал пройде у кількох номінаціях.

Коли проходитиме фінал? Фінальні змагання проходитимуть онлайн для вчителів у номінаціях "Керівник закладу освіти" та "Математика" – з 1 до 9 квітня 2021 року, в номінаціях "Трудове навчання" та "Українська мова та література" – з 14 до 22 квітня 2021 року.

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Конкурс проводитимуть дистанційно. Зокрема, учасники проходитимуть наступні випробування:

"Дистанційний урок" (технологічна карта);

"Контрольна робота" (номінація “Математика”);

"Майстер-клас";

"Методичний практикум";

"Дорожня карта творчого проєкту" (номінація "Трудове навчання");

"Творча робота" та "Аналіз поетичного твору" (номінація "Українська мова та література").

Натомість учасники в номінації "Керівник закладу освіти" проходитимуть тестування й практикум, а також розв’язуватимуть "управлінське завдання".

Члени журі впродовж третього туру теж працюватимуть дистанційно.

Додамо, що наразі в областях триває другий тур Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2021", переможці якого братимуть участь у фіналі.