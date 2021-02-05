Фінал конкурсу "Учитель року – 2021" будуть проводити дистанційно

Джерело:Міністерство освіти і науки України
Останній етап Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2021" будуть проводити у дистанційному режимі. Фінал пройде у кількох номінаціях.
Коли проходитиме фінал? Фінальні змагання проходитимуть онлайн для вчителів у номінаціях "Керівник закладу освіти" та "Математика" – з 1 до 9 квітня 2021 року, в номінаціях "Трудове навчання" та "Українська мова та література" – з 14 до 22 квітня 2021 року.
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Конкурс проводитимуть дистанційно. Зокрема, учасники проходитимуть наступні випробування:
Натомість учасники в номінації "Керівник закладу освіти" проходитимуть тестування й практикум, а також розв’язуватимуть "управлінське завдання".
Члени журі впродовж третього туру теж працюватимуть дистанційно.
Додамо, що наразі в областях триває другий тур Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2021", переможці якого братимуть участь у фіналі.Докладніше про умови конкурсу можна почитати на офіційній сторінці " Учитель року – 2021".