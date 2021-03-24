Facebook запускає в Україні платформу з цифрової освіти Get Digital: для кого вона корисна

Джерело:24 канал
Компанія Facebook запустила українську версію платформи Get Digital з цифрової освіти для батьків, вчителів та підлітків. Для кого ця програма буде корисною – читайте у матеріалі.
Цікаво, що уроки та ресурси базуються на матеріалах, наданих Гарвардським університетом та Каліфорнійським університетом у Берклі.
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Ця програма надасть школам та сім’ям інструменти, необхідні для створення безпечних, здорових та сприятливих цифрових спільнот. Вони призначені для використання як у класі, так і вдома.
Додамо, що платформа запускається у рамках Тижня цифрової грамотності та спрямована на популяризацію навичок роботи з комп’ютером.
Кампанія фокусується на 4 головних темах:
Платформа Get Digital пропонує уроки та ресурси, які базуються на дослідженнях. Вони повинні допомогти молоді розвинути навички, необхідні для того, щоб отримати ще більше можливостей.
Інформація розділена на п’ять основних блоків:
В Україні програма реалізовується у співпраці з ГО «Ла Страда-Україна», одним із напрямків роботи якої є підтримка цифрової грамотності молоді.