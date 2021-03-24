Компанія Facebook запустила українську версію платформи Get Digital з цифрової освіти для батьків, вчителів та підлітків. Для кого ця програма буде корисною – читайте у матеріалі.

Цікаво, що уроки та ресурси базуються на матеріалах, наданих Гарвардським університетом та Каліфорнійським університетом у Берклі.

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Ця програма надасть школам та сім’ям інструменти, необхідні для створення безпечних, здорових та сприятливих цифрових спільнот. Вони призначені для використання як у класі, так і вдома.

Так, педагоги можуть у програмі знайти готові плани занять для опрацювання обраних питань зі своїми учнями.

готові плани занять для опрацювання обраних питань зі своїми учнями. Для батьків є матеріали , які допоможуть почати розмову зі своїми дітьми про цифрову безпеку з необхідними термінами для обговорення.

, які допоможуть почати розмову зі своїми дітьми про цифрову безпеку з необхідними термінами для обговорення. А підлітки можуть знайти цікаві вправи, які допоможуть краще орієнтуватися в Інтернеті та створювати онлайн-спільноти.

Додамо, що платформа запускається у рамках Тижня цифрової грамотності та спрямована на популяризацію навичок роботи з комп’ютером.

Кампанія фокусується на 4 головних темах:

базові цифрові навички та медіаграмотність:

кодування, STEM та штучний інтелект;

просунуті цифрові навички;

працевлаштування та цифрова культурна спадщина.

Платформа Get Digital пропонує уроки та ресурси, які базуються на дослідженнях. Вони повинні допомогти молоді розвинути навички, необхідні для того, щоб отримати ще більше можливостей.

Інформація розділена на п’ять основних блоків:

"Основи цифрової грамотності",

"Благополуччя",

"Спілкування в Інтернеті",

"Соціальний вплив у цифровому середовищі",

"Цифрові можливості".

В Україні програма реалізовується у співпраці з ГО «Ла Страда-Україна», одним із напрямків роботи якої є підтримка цифрової грамотності молоді.