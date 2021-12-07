Фейл у шкільному підручнику: учням пропонують розказати про "домашні" гірські породи

В підручнику "Я досліджую світ" для учнів третього класу автор пропонує батькам розказати про "домашні" гірські породи. Хоча сам він вирішив не пояснювати цього.

Про це повідомив батько третьокласника Всеволод Некрасов. За його словами, авторка підручника Грущинська Ірина Василівна пропонує третокласникам скласти і записати текст-розповідь про "домашні" гірські породи.

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Некрасов наголосив, що сам автор чомусь посоромилася в підручнику розповісти учням третього класу, що таке "домашні" гірські породи.



Фейл у шкільному підручнику / Фото Всеволода Некрасова

Вочевидь в такий креативний спосіб представник освітньої галузі стимулює 8-річних дітей розвивати свою уяву у сфері геології,

– припускає Некрасов.

Батькам саркастично відповів, що краще учнів одразу занурювати в реальні проблеми реструктуризації газових боргів на українському ринку.

До слова, раніше у мережі оприлюднили дивні тези в українському шкільному підручнику з історії для учнів 6 класу. В ньому стверджується, що людину створив Бог та вдихнув в неї життя, а неандертальців не можна вважати первісними людьми. Деталі та цитати – читайте тут.

Текст публікації Всесолода Некрасова:

"Склади і запиши текст-розповідь про "домашні" гірські породи" — вимагає від учня 3-го класу Грущинська Ірина Василівна, автор підручника "Я досліджую світ" Частина 1.

Сам автор чомусь посоромилася в підручнику розповісти учням третього класу, що таке "домашні" гірські породи. Вочевидь в такий креативний спосіб представник освітньої галузі стимулює 8-річних дітей розвивати свою уяву в сфері геології.

Дуже актуальна, релевантна, і головне – своєчасна інформація для дітей. Міністерство освіти і науки України, дякую, що вчите 8-річних дітей премудростям геології. Їм дуже цікаво, як і їх батькам. Я пропоную представникам МОН в наступному році суттєво розширити горизонти пізнання теми корисних копалин серед учнів третього класу.

Не треба зупинятися на типах, складі і структурі геологічних порід і розмінюватися на дрібниці у вигляді домашнього креативу на тему гірських порід. Краще хлопців і дівчат одразу занурювати в реальні проблеми реструктуризації газових боргів на українському ринку і одночасно примушувати шукати відповіді, наприклад, на такі питання:

– Чому нерезиденти продовжують відбирати газ з підземних сховищ?

– З чого складається енергобаланс нашої країни?

– Хто і в який спосіб заволодів найбільшими покладами літію в Україні?

– Хто заробляє на видобутку бурштину?

Ну, і на останок факт дня: а чи знали ви, що вода — це мінерал і відповідно геологічна порода? UPD. Виявляється, що це твердження все ще під великим питанням, принаймні в розвиненому світі.