Про це повідомив батько третьокласника Всеволод Некрасов. За його словами, авторка підручника Грущинська Ірина Василівна пропонує третокласникам скласти і записати текст-розповідь про "домашні" гірські породи.

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Некрасов наголосив, що сам автор чомусь посоромилася в підручнику розповісти учням третього класу, що таке "домашні" гірські породи.



Фейл у шкільному підручнику / Фото Всеволода Некрасова

Вочевидь в такий креативний спосіб представник освітньої галузі стимулює 8-річних дітей розвивати свою уяву у сфері геології,

– припускає Некрасов.

Батькам саркастично відповів, що краще учнів одразу занурювати в реальні проблеми реструктуризації газових боргів на українському ринку.

До слова, раніше у мережі оприлюднили дивні тези в українському шкільному підручнику з історії для учнів 6 класу. В ньому стверджується, що людину створив Бог та вдихнув в неї життя, а неандертальців не можна вважати первісними людьми. Деталі та цитати – читайте тут.

Текст публікації Всесолода Некрасова:

"Склади і запиши текст-розповідь про "домашні" гірські породи" — вимагає від учня 3-го класу Грущинська Ірина Василівна, автор підручника "Я досліджую світ" Частина 1.

Сам автор чомусь посоромилася в підручнику розповісти учням третього класу, що таке "домашні" гірські породи. Вочевидь в такий креативний спосіб представник освітньої галузі стимулює 8-річних дітей розвивати свою уяву в сфері геології.

Дуже актуальна, релевантна, і головне – своєчасна інформація для дітей. Міністерство освіти і науки України, дякую, що вчите 8-річних дітей премудростям геології. Їм дуже цікаво, як і їх батькам. Я пропоную представникам МОН в наступному році суттєво розширити горизонти пізнання теми корисних копалин серед учнів третього класу.

Не треба зупинятися на типах, складі і структурі геологічних порід і розмінюватися на дрібниці у вигляді домашнього креативу на тему гірських порід. Краще хлопців і дівчат одразу занурювати в реальні проблеми реструктуризації газових боргів на українському ринку і одночасно примушувати шукати відповіді, наприклад, на такі питання:

– Чому нерезиденти продовжують відбирати газ з підземних сховищ?

– З чого складається енергобаланс нашої країни?

– Хто і в який спосіб заволодів найбільшими покладами літію в Україні?

– Хто заробляє на видобутку бурштину?

Ну, і на останок факт дня: а чи знали ви, що вода — це мінерал і відповідно геологічна порода? UPD. Виявляється, що це твердження все ще під великим питанням, принаймні в розвиненому світі.