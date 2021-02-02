Невідомі телефонують до освітян і представляються Шкарлетом: у МОН розповіли про фейкові дзвінки

Міністр освіти розповів, що останнім часом почастішали випадки, коли невідомі особи телефонують до освітян, державних службовців та інших осіб і представляються Сергієм Шкарлетом.

Джерело: Сергій Шкарлет у телеграмі

За словами міністра, мета цих шахраїв наразі невідома, тому він звертається до колег із проханням бути обачними.

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Міністр розповів, що ці невідомі просять зустрічі з ними.

Вони кажуть: "Вас турбує міністр освіти і науки Сергій Шкарлет", а далі намагаються від мого імені домовлятися про зустрічі. Юристи МОН вже опрацьовують питання щодо фейкових дзвінків та можливості звернення до правоохоронних органів,

– написав очільник МОН.

Він додав, що останній номер телефону, з якого відбувалися подібні дзвінки: 0957793488.

"Наголошую: всі свої робочі дзвінки я здійснюю з телефонів приймальні Міністерства освіти, номери яких опубліковані на офіційному сайті", – зазначив Шкарлет. Тому всіх, хто підозрює, що отримав телефонний дзвінок від шахраїв, варто звертатися за вказаними номерами. Їх можна знайти за посиланням.

Схожа ситуація була в інших посадовців

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко попередив, що шахраї виманюють гроші в українців, прикриваючись його ім’ям. Так, жертві телефонує з фейкового телеграм-акаунту нібито сам Ляшко і просить терміново допомогти.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов також попередив, що від його імені невідомі телефонують до різних установ з проханням перерахувати кошти або зробити кадрові перестановки. Або надходили анонімні листи з відверто брехливою інформацією особисто про нього.

Що відомо про таке шахрайство

Подібний метод є розповсюдженим способом телефонних шахраїв змусити людину віддати гроші. Наприклад, найбільш стандартний метод їх "роботи": зателефонувати жертві та розповісти, що її близький втрапив у халепу, а щоби все "зам’яти", треба переказати гроші.

Зокрема, шахрай може прикинутися працівником банку, співробітником пенсійного або іншого фонду, правоохоронцем, волонтером тощо. Також шахраї можуть намагатися обдурити вас за допомогою повідомлень про несподівані виграші, надбавки до пенсії, соціальні виплати.

Запам’ятайте, що не треба переказувати гроші невідомим людям, за жодних умов не повідомляйте секретні реквізити своєї банківської картки. Якщо ви все-таки вказали секретні дані своєї карти, треба негайно заблокувати її (зателефонувати в банк або зробити це на його сайті) та звертайтесь до поліції.